На входе в военкомат Минска появились мешки с песком, а вокруг территории — колючая проволока 2 16.06.2023, 19:03

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Иллюстративное фото

Что происходит.

В Минском районном военкомате на входе появились мешки с песком, вокруг территории собираются натянуть колючую проволоку, рассказал читатель из столицы. По его словам, «укрепления» он заметил на днях. «Зеркало» узнало у сотрудников, что происходит.

По словам собеседника, мешки и «какие-то ящики» стоят около ворот и входа в здание, а к забору по периметру «прикрутили столбы». Мужчина предположил, что скоро вокруг территории военкомата натянут колючую проволоку. Он забеспокоился, что это может быть связано с войной в Украине.

В приемной Минского райвоенкомата заверили, что с боевыми действиями это не связано, и объяснили все учениями.

— Почему мешки с песком появились, проволока? Пугает немного.

— Вам на этот вопрос не ответят — это провокационный вопрос. Не надо пугаться.

— Если бы объяснялось, зачем это, люди бы не переживали.

— А гражданам никто не должен ничего разъяснять — это военные учения, тренировка проводится. Не будешь же каждому гражданину все объяснять, почему вот здесь вот так.

— Да, но, когда знаешь, что это просто учения, так спокойнее, а то мало ли.

— Ну, по телевизору везде об этом говорят. Надо слушать, читать информационные каналы, сельсоветовские сайты (на самом деле, у сельсоветов нет сайтов. — Прим. ред.) — там все разъяснено, что, когда и почему. Это Минская область принимает участие в учениях, не все Вооруженные силы — тренируют конкретно военкоматы. Им же тоже надо когда-то тренироваться, правильно? Не только же воинским частям.

— Потом все это уберут или так и останется?

— Проволока останется на заборе — она должна быть. Любая военная организация или милиция, у них на заборе должна быть проволока. Во время учений на территории будет охранная система, пропускать будут только посетителей, которым нужна какая-то процедура — стать на учет и так далее. Это нам сегодня утром доводили, какая будет пропускная система.

— Это связано с войной в Украине?

— Нет. Это просто у нас учения — каждый год то одна часть тренируется, то военкоматы, все по-разному. Это вообще не связано. Поэтому не волнуйтесь, — заверила сотрудница, добавив, что на самой улице, где находится военкомат, во время учений не будут устанавливать блокпосты.

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