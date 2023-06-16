В Конгрессе США зарегистрировали ряд важных законопроектов по войне в Украине 16.06.2023, 19:06

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В Конгрессе США зарегистрировали ряд важных законопроектов, которые касаются России и войны в Украине. Речь идет о предоставлении ВСУ нового оружия и конфискации арестованных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт старшего советника Конгресса США Пола Массаро.

«Это все законопроекты текущего (118-го) Конгресса», – говорится в сообщении.

Массаро привел список этих законопроектов:

Отправить Украине ATACMS;

Конфисковать российские 350 миллиардов долларов;

Признать Россию государством-спонсором терроризма;

Признать ЧВК «Вагнера» террористической организацией;

Признать геноцид.

По его словам, это законопроекты и резолюции Палаты представителей и Сената США.

Конфискация активов России

Представители Конгресса США вчера, 15 июня, представили законопроект, который бы позволил использовать замороженные активы России для помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне почувствуют потерю в случае, если США решат конфисковать их активы в пользу Украины. Это очень важная цель.

ATACMS для ВСУ

Украинское руководство как военное, так и политическое отмечает, что ВСУ нуждаются в дальнобойном оружии для победы в войне. Долгое время партнеры не хотели предоставлять Украине такое оружие, опасаясь, что военные могут использовать его для ударов по территории РФ.

В последнее время риторика США по ATACMS изменилась. В частности, американские конгрессмены внесли в парламент резолюцию с призывом к администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине эти ракеты.

Признание России государством-спонсором терроризма

Согласно американскому законодательству, Госдепартамент США имеет право вносить государства в список государств-спонсоров терроризма, а также исключать их. На страны, которые находятся в таком списке, накладываются дополнительные санкции.

Верховная Рада в годовщину российского вторжения призвала парламенты других стран признать геноцид украинцев, а Россию — государством-спонсором терроризма. Недавно госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США могут признать РФ государством-спонсором терроризма.

Санкции против ЧВК «Вагнера»

Соединенные Штаты в январе ввели санкции против частной военной компании России «Вагнера». При этом Вашингтон признал ЧВК международной преступной организацией.

В конце мая Соединенные Штаты Америки ввели санкции против главаря ЧВК «Вагнера» в Мали. Под ограничения попал россиянин Иван Маслов.

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