Беларуси открылась новая сеть магазинов у дома 16.06.2023, 19:16

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«Вожык» хочет стать аналогом польской «Жабки».

В Беларуси открылась новая сеть дискаунтеров «Вожык» — обещают привлекательные цены, широкий ассортимент и формат «у дома». Пока появился один магазин в Гродно, вскоре зайдет в Витебск и Минск, а потом — во все областные и районные центры.

Как сообщает «Центр жилья», «Вожык» претендует на то, чтобы стать белорусским аналогом популярной польской сети Żabka. Это небольшие магазины у дома, где можно купить базовые товары.

В первом «Вожыке», который сегодня открылся в Гродно, продают бакалею, молочные и мясные продукты, снеки, напитки, выпечку, хозтовары и другое. Обещают доступные цены и даже скидки до 45%.

Кроме того, здесь можно выпить кофе, перекусить, оплатить счета, подзарядить телефон или купить лотерейный билет. Работает магазин с 8.00 до 22.00.

Первый магазин «Вожык» открылся в Гродно на ул. Курчатова, 22. Как рассказали Onliner.by представители сети, скоро такие же появятся в Витебске и Минске. Предполагается открытие подобных магазинов во всех областных и районных центрах.

Новая сеть принадлежит компании «Юнистор групп» — она владеет также сетью магазинов «7 пятниц».

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