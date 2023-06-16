Путин назвал «позитивным процессом» массовое бегство россиян за рубеж 13 16.06.2023, 19:29

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Ранее президент РФ увидел «позитив» в рекордных расходах на войну.

Массовое бегство россиян из страны в связи с войной и мобилизацией президент Владимир Путин назвал «позитивным процессом». Глава государства не увидел в отъезде граждан «ничего плохого».

«Знаете, я не вижу здесь ничего плохого. <…> Я уверен, что этот процесс скорее позитивный, чем негативный. Потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ (цитата по РБК).

Он назвал среди таких государств Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Путин также сказал, что уехавшие россияне вынуждены жить «в отрыве» от родного языка, культуры, друзей, родственников и знакомых. «Пусть люди поживут там, где они считают нужным, поработают. Но одно дело — жить в Москве, в одном из лучших городов мира со всей его инфраструктурой, со всеми социальными благами и возможностями, а другое дело — жить в каком-то другом городе», — добавил глава государства.

При этом президент отметил, что, по «скромным подсчетам» властей, половина уехавших уже вернулись в Россию. Он пообещал, что этот процесс продолжится. Накануне такую же оценку озвучил помощник президента Максим Орешкин. Его слова подтвердил глава Минфина Антон Силуанов. Задачей руководства России на следующий год министр назвал возврат как можно большего числа пессимистов.

«Я уже говорил, что оптимистов стало больше, потому что пессимисты уехали. <…> KPI, чтобы пессимисты вернулись», — заявил Силуанов.

Орешкин также рассказал о рекордном оптимизме среди россиян: «Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно».

В прошлом году из-за войны из России могли уехать 550-800 тысяч человек, подсчитывал демограф Алексей Ракша. По оценке Альфа-банка, за первые девять месяцев 2022 года Россию покинули около 1,1 млн человек.

Экономист банка «ЦентроКредит» и автор телеграм-канала MMI Евгений Суворов писал в ноябре прошлого года, что из-за эмиграции в России сократилось число занятых в экономике не менее чем на 1%.

Рабочая сила в России сократилась на 600 тысяч человек, сообщало Минэкономразвития в прошлом году. За время мобилизации в армию признали около 300 тысяч трудоспособных мужчин, часть из которых отправили на фронт.

В мае правительство признало проблему с кадрами. «Есть проблемы с кадровыми ресурсами в целом, с высокопрофессиональными кадровыми ресурсами для промышленности. Мы сталкиваемся с этими ограничениями все сильнее и сильнее», — говорил первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

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