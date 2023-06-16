Минскому преподавателю катехизиса дали еще 15 суток ареста 16.06.2023, 19:42

Владислав Белодед

Очередной суд состоялся в Минске сегодня.

Католический верующий и преподаватель катехизиса Владислав Белодед не вышел на свободу после административного ареста — ему дали еще 15 суток, сообщает «Хрысціянская візія».

Преподавателя катехизиса в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии Владислава Белодеда не отпустили после 15-дневного ареста — ему накинули новый срок, также на 15 суток. Очередной суд состоялся в Минске сегодня.

Напомним, силовики задержали Владислава 31 мая в Минске. Днем 1 июня в приближенном к ГУБОПиК телеграм-канале появилось «покаянное» видео с ним.

«Призывал в комментариях к насилию, межнациональной розни, убийству сотрудников силовых структур и их семей», — сказал в ролике Белодед.

Ему назначили 15 суток ареста. Курия Минско-Могилевской архиепархии инициировала каноническое расследование в связи со случившимся.

Белодед — выпускник Института теологии БГУ, после окончания которого поступил в римо-католическую семинарию и проходил практику в Архикафедральном соборе.

Верующий имеет серьезные проблемы со здоровьем. После задержания он подвергался пыткам и жестокому отношению, утверждает «Хрысціянская візія».

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