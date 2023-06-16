Ядерное оружие РФ в Беларуси: НАТО видит «подготовку» 16.06.2023, 19:56

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО впервые упомянул, что альянс видит приготовления России к размещению ядерного оружия.

НАТО серьезно воспринимает объявление России о планах размещения своего ядерного арсенала на территории Беларуси, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 16 июня. «Мы видели определенные приготовления», - сказал он, отказавшись вдаваться в подробности разведданных.

Североатлантический альянс будет пристально наблюдать за действиями России, пообещал его глава. «Мы будем бдительны и примем необходимые меры», - сказал Столтенберг, добавив, что эта тема обсуждалась 16 июня на заседании Группы ядерного планирования НАТО. При этом генсек альянса подчеркнул, что до сих пор НАТО не видела никаких изменений в ядерной позиции России, «которые требовали бы каких-либо изменений» в собственной ядерной позиции Североатлантического альянса.

«Это часть ядерной риторики, которую мы наблюдаем уже некоторое время, - напомнил он. - Мы уже несколько лет наблюдаем, как Россия модернизирует и размещает ядерное оружие вблизи границ НАТО — на Крайнем Севере, а теперь впервые - в Беларуси». Столтенберг пояснил, что НАТО адаптируется к этим реалиям уже много лет, повышая готовность своих войск, расширяя присутствие на восточном фланге, улучшая наблюдение: «Все это является ответом на систематическое наращивание российской военной мощи».

В пятницу, 16 июня, президент РФ Владимир Путин сообщил о доставке в Беларусь первых ядерных зарядов, заявив о цели перенести на территорию соседней страны часть российского тактического ядерного арсенала до конца 2023 года. Он назвал этот шаг «элементом сдерживания» в отношении «всех, кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение».

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