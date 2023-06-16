Названы белорусские продукты, которым мишленовские повара присвоили звезды 16.06.2023, 20:04

Их всего четыре.

Назвали четыре белорусских продукта, которым мишленовские повара присвоили звезды. В Брюсселе озвучили результаты международной сертификации вкуса Superior Taste Awards, которая проходила в мае 2023 года в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет delo.by.

В сообщении говорится, что жюри, в составе которого были рестораторы с мировым именем, обладатели звезд Michelin и титулов «Повар года», шеф-повара и сомелье из 20 стран мира, довольно высоко оценили четыре белорусских продукта. Йогурт TEOS и сыр творожный сливочный SVEZA получили по 3 звезды, сыр «Брест-Литовск выдержанный экстра» - 2 звезды, и 1 звезду - сыр плавленый сливочный «Ласковое лето».

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