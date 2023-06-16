Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО

Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО2
- 16.06.2023, 20:12
Принята резолюция.
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию с поддержкой вступления Украины в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает Twitter-страница Сейма.
«Сейм принял резолюцию о членстве Украины в Организации Североатлантического договора», - сказано в сообщении.
По информации Polskie Radio, за принятие резолюции проголосовали 443 депутата, против - 2, а еще 7 воздержались.
В тексте документа сказано, что Украина сейчас защищает не только свою государственность, но и общие ценности — демократию и порядок, основанный на международном праве.
«Учитывая самоотверженность украинского народа и его суверенное право выбирать собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины», - отмечается в резолюции.
Также там сказано, что членство Украины будет выгодно для НАТО и с военной точки зрения, поскольку армия нашей страны все больше сотрудничает с Альянсом и приобретает опыт на поле боя.