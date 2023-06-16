К 2030 году каждый пятый белорус будет старше 65 лет 4 16.06.2023, 20:28

Сегодня доля граждан в возрасте 65+ составляет более 16%.

К 2030 году доля людей старшего возраста в Беларуси составит пятую часть населения страны. Такие данные озвучил во время презентации Информационной стратегии по активному долголетию заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси Николай Орел, передает агентство «Минск-Новости».

— Сегодня доля граждан в возрасте 65+ составляет более 16% в общей численности населения Беларуси, — отметил Н. Орел. — Согласно демографическому прогнозу, к 2030 г. их доля составит более 20%. Каждый пятый белорус будет старше 65 лет.

Он обратил внимание, что в стране принята Национальная стратегия «Активное долголетие — 2030». Она предусматривает обеспечение защиты прав и достоинства пожилых граждан для их социальной включенности в жизнь общества, стимулирование более продолжительной трудовой жизни, формирование комфортного уровня доходов.

В Беларуси также подписана Информационная стратегия по активному долголетию «65+». Это совместная инициатива Министерства труда и социальной защиты и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси.

— К 2025 году информационная стратегия призвана сформировать позитивный имидж в отношении людей старшего возраста, — отметил спикер. — Программа включает новые стандарты в освещении жизни людей элегантного возраста. Разрушение стереотипного мнения об их беспомощности и неприспособленности к жизни. Публикации о новых возможностях, обучении, занятиях по интересам.

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