Бельгия закупит Украине бронемашины M113 16.06.2023, 20:36

Совет министров Бельгии утвердил 15-й пакет военной помощи Киеву.

Совет министров Бельгии утвердил 15-й пакет военной помощи Украине, в рамках которого наши защитники получат бронемашины на сумму в 11 миллионов евро.

Об этом сообщает RTBF.

В рамках нового пакета оборонное ведомство Бельгии предоставит Украине бронемашины, отремонтированные бельгийской промышленностью. Известно, что Украине будут переданы гусеничные бронетранспортеры M113, которые бельгийская армия сняла с вооружения более десяти лет назад.

В Бельгии машины будут восстановлены перед отправкой в Украину.

Следует отметить, что военная помощь от Бельгии является частью координации между странами-членами Альянса, входящими в состав контактной группы по Украине.

«Поддержка Украины — это не конкуренция между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на обеспечение наилучшего реагирования на нужды на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует этой логике», - рассказала министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

На прошлой неделе Бельгия сообщила о 14-м пакете военной помощи Украине. Он был на сумму 32,4 млн евро.

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