Путин пригрозил ударить по странам НАТО в случае размещения истребителей для Украины 9 16.06.2023, 20:53

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К настоящему моменту как минимум пять европейских стран дали понять, что они готовы предоставить ВСУ F-16.

Поставка Киеву американских истребителей F-16 создает «серьезную опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт России и Украины, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, российские военные готовы сжигать самолеты, также как и танки Leopard, которых, согласно заверениям Минобороны, якобы было уничтожено уже не менее восьми единиц.

При этом, как следует из заявлений Путина, Москва не исключает ударов и по территории стран НАТО, если истребители будут размещены на их базах.

«Если они (самолеты F-16) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, Россия посмотрит, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас», — цитирует Путина «Интерфакс».

К настоящему моменту как минимум пять европейских стран — Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды и Норвегия — дали понять в частном порядке, что они готовы предоставить ВСУ F-16, а две — Нидерланды и Польша — уже начали обучение украинских пилотов.

США, которые долгое время выступали против передачи Киеву боевой авиации, дали добро на поставку истребителей, стоящих на вооружении государств НАТО.

По данным британского Международного института стратегических исследований (IISS), эти страны способны предоставить не менее 125 истребителей F-16 в полной боевой готовности. Киев просит от 24 до 36 таких самолетов.

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