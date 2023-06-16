«Наша Ніва»: Врач, работавшая в шкловской колонии на момент смерти Витольда Ашурка, уволилась 1 16.06.2023, 21:04

Добродеревец Наталья Ивановна, бывшая начальник медицинской части исправительного учреждения ИК-17 в Шклове

Наталья Добродеревец уволилась еще в мае.

Врач шкловской колонии № 17 Наталья Добродеревец уволилась в мае, пишет «Наша Ніва». В этом исправительном учреждении в 2021 году умер политзаключенный Витольд Ашурок.

Где сейчас работает Добродеревец, неизвестно. Как сообщает издание, ее муж Сергей Карчевский продолжает работать в колони начальником режимной части.

Ранее «Альянс расследователей Беларуси» опубликовал запись телефонного разговора от 2021 года. Проект утверждал, что женский голос на записи принадлежал Наталье Добродеревец, а мужской — полковнику милиции Александру Козлову. Во время беседы тогдашняя начмед шкловской колонии просила перевести ее вместе с мужем на другое место службы. Женщина обосновала свою просьбу «настоящей нелепостью, которая произошла с этим политзаключенным», имея в виду смерть Витольда Ашурка.

«Ситуация становится настолько сложной, что нам с Сергеем, скорее всего, придется уволиться. По сути, произошла настоящая нелепость, однако эта ситуация может грозить мне полным п****** (концом. — Прим. ред.), если я останусь. Да и не факт, что меня отпустят, Шклов — такой объект, что хрен отпустят. У нас как раз идет проверка по этому политзаключенному, и я очень надеюсь, что все в итоге получится загладить», — сказал женский голос.

Напомним, Витольд Ашурок — активист из Березовки и член партии БНФ. Его задержали в сентябре 2020 года, впоследствии приговорили к пяти годам заключения за участие в акциях протеста. Наказание он отбывал в шкловской колонии. 21 мая 2021 года Ашурок умер за решеткой при невыясненных обстоятельствах. Уголовное дело по этому факту заводить не стали. По официальной версии, он умер от остановки сердца. Родные и соратники политзаключенного убеждены в насильственном характере его смерти.

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