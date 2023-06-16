Охрану президента ЮАР задержали в Польше 16.06.2023, 21:21

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Сирил Рамафоса

У охранников не было разрешения на оружие.

Пограничная охрана Польши в аэропорту Варшавы не позволила охране президента ЮАР Сирила Рамафосы вылететь с ним в Жешув, откуда делегация стран Африки поездом выехала в Киев. В польском МИД говорят, что представителям Южной Африки запретили ввозить в Польшу опасные материалы, сообщает «Польское радио».

По информации МИД, делегация ЮАР имела при себе оружие без разрешения.

В заявлении польского министерства говорится, что ситуация стала следствием несоблюдения стандартных процедур въезда в Польшу.

«На борту самолета находились опасные материалы, которые официальным лицам Южной Африки было запрещено ввозить», – говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечают в министерстве, на борту самолета находились люди, о которых польская сторона не была предварительно уведомлена.

Министерство уверяет, что приложило все усилия, чтобы хорошо подготовить визит президента Рамафосы в Польшу. Проведены три консультационные встречи, южноафриканская сторона была проинформирована о всех формальностях, необходимых для въезда делегации на территорию Польши, говорят в МИД.

Информацию о том, что у членов южноафриканской делегации было оружие, на ввоз которого в Польшу не было разрешения, подтверждают также польские пограничники. По их словам, пассажиры самолета добровольно решили остаться на борту до продолжения полета. «Члены делегации (...) могли сами покинуть самолет», – уверяет пограничная охрана.

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