Под Бучей массово детонируют российские боеприпасы 1 16.06.2023, 21:39

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Ракетный обстрел Киевщины привел к массовой детонации вражеских боеприпасов в Бучанском районе. В области слышны взрывы. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram 16 июня.

«Из-за ракетного обстрела Киевщины и возгорания лесного массива вблизи Здвижевки начали взрываться оставленные оккупантами снаряды. Детонация происходит на бывших позициях армии РФ», - написал он.

По словам Небытова, сейчас на месте работают полиция и ГСЧС, чтобы исключить травмирование местных жителей.

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