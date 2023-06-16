«Это лишь еще один пример провокационного выбора Лукашенко»1
- 16.06.2023, 22:14
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В США прокомментировали слова Путина о размещении ТЯО в Беларуси.
Белый дом внимательно следит за развитием ситуации в связи с решением президента России Владимира Путина разместить в Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет BBC.
Блинкен подчеркнул, что у США нет повода для изменения своей ядерной политики и они не видят никаких указаний на то, что Россия готовится применить свое ядерное оружие.
Он также подчеркнул, что США, как и прежде, готовы защитить каждый дюйм территории стран НАТО.
— Что касается самой Беларуси, это лишь еще один пример безответственного и провокационного выбора Лукашенко, уступающего контроль над белорусским суверенитетом против воли белорусского народа, — отметил госсекретарь США.
Ранее с таким же заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
Владимир Путин объявил 16 июня на экономическом форуме в Санкт-Петербурге о том, что первая партия российского тактического ядерного оружия уже доставлена на территорию Беларуси.
Напомним, 25 мая министры обороны Беларуси и России подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу тогда уточнил, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой.
Александр Лукашенко ранее заявлял, что если Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в нашей стране, то управлять им будет Беларусь.
«Все будет по закону и по правилам. Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь», — сказал Лукашенко в своем послании белорусскому народу 31 марта.
Впрочем, это его заявление быстро опровергли в Кремле. Позже и сам Лукашенко признал, что для использования размещенного в Беларуси ядерного оружия ему надо будет созвониться с Путиным.