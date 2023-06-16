Борис Джонсон нашел постоянную работу 16.06.2023, 22:54

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Борис Джонсон

Экс-премьер Британии вернулся в журналистику.

После сложения депутатских полномочий на фоне скандала, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон нашел новую регулярную работу в сфере журналистики. Как сообщило британское издание Daily Mail, теперь Джонсон будет писать для них колонки.

«Кем мог быть «новый эрудированный колумнист», объявленный на обложке сегодняшней Daily Mail? Конечно, многие догадались, и теперь мы рады подтвердить его личность... бывший премьер-министр Борис Джонсон, известный как один из самых остроумных и оригинальных авторов в этом бизнесе», – сообщило издание.

Daily Mail отмечает, что колонка Джонсона «на целую страницу» будет появляться по субботам.

«Независимо от того, являетесь ли вы фанатом Бориса или нет, это будет обязательным к прочтению – как в Вестминстере, так и для миллионов людей по всему миру. Следите за его блестящим дебютным выступлением, которое состоится сегодня... Его невозможно пропустить – и оно полно сюрпризов...» – заинтриговало своих читателей Daily Mail.

Первая колонка Джонсона действительно появилась уже сегодня. Она об ожирении и похудении.

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