Под Гродно легковушка установила антирекорд 3 16.06.2023, 23:17

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Водитель разогнался до 207 км/ч.

На трассе М6 Минск — Гродно автомобилист разогнался до 207 км/ч, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Отмечается, что это антирекорд года. До этого в Дятловском районе мотоциклист ехал со скоростью 143 км/ч при разрешенных 90. При этом у водителя не было регистрационных документов, а мотоцикл был без номера.

- Всего с начала июня в Гродненской области к административной ответственности привлечено 1112 водителей, превысивших установленную на дорогах скорость, - отметили в ведомстве.

И напомнили, что за превышение разрешенной скорости от 10 км/ч до 20 км/ч водитель получает штраф до 1 базовой величины (37 рублей на 16 июня 2023), от 20 км/ч до 30 км/ч - от 1 до 3 базовых величин, от 30 км/ч до 40 км/ч - от 3 до 10 базовых величин, на 40 и более км/ч - штраф от 8 до 12 базовых величин величины (от 296 до 444 рублей). Повторное нарушение скоростного режима на 20 км/ч и выше грозит штрафом от 5 до 15 базовых величин или лишением водительских прав на срок до одного года. В ГАИ отметили, что в Гродненской области чаще всего практикуется именно последнее — лишение прав.

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