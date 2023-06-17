В Токио открыли самый большой в мире крытый парк по вселенной Гарри Поттера 17.06.2023, 1:32

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Крупнейший в мире крытый тематический парк Гарри Поттера открыли в Токио 16 июня, пишет The Japan Times.

Место расположено в токийском районе Нерима на территории площадью 30 тыс. кв. м. Раньше там был один из самых больших парков с аттракционами в японской столице – Тосимаен. Его закрыли в августе 2020 года после почти 100 лет эксплуатации.

Стоимость билетов – 6,3 тыс. иен ($45) для лиц в возрасте 18 лет и старше, 5,2 тыс. иен для молодежи от 12 до 17 лет и 3,8 тыс. иен для детей от 4 до 11 лет.

В ресторанах и кафе предлагается послеобеденный чай и другие типичные британские блюда. Например, рыба с жареным картофелем и ростбифом, а также напитки, вдохновленные романами и фильмами о Поттере.

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