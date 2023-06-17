«Хотят грозно пошевелить усами» 17.06.2023, 2:06

ГУР Украины — о размещении российского ядерного оружия в Беларуси.

Александр Лукашенко не будет иметь никакого влияния на использование размещенного в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью YouTube-каналу «Дмитрий Гордон».

Юсов подчеркнул, что народ Беларуси «в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже с дополнительным аргументом ядерного шантажа». Он также отметил, что размещение российского тактического ядерного оружия «чем-то дополнительным для Европы, НАТО, Украины не грозит».

— Для Украины важным фактором остается то, что, несмотря на все «танцы с бубнами», а теперь уже с «ядерным бубном», Беларусь не втянута в полномасштабную наземную операцию войны России против Украины и признаков этого не наблюдается. А все остальное… Хотят покричать, помахать кулаками, погрозить кому-то, грозно пошевелить усами — пожалуйста, — добавил Юсов.

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