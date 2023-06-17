В Эстонии разработали механизм конфискации замороженных активов России 17.06.2023, 4:42

Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение.

Правительство Эстонии одобрило принципы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет ERR. Отмечается, что Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение.

«Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины», - заявил Цахкна.

По его словам, МИД в ближайшее время внесет в правительство проект соответствующей поправки к закону.

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