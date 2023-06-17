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В российском Белгороде горит элитная многоэтажка

  • 17.06.2023, 8:04
  • 6,014
В российском Белгороде горит элитная многоэтажка

Обломки горящей крыши падают на тротуар.

В Белгороде (Российская Федерация) произошел сильный пожар в многоэтажном жилом доме, где загорелась крыша. Огненное ЧП ночью 17 июня случилось в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора российской Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram и местные паблики.

Загоревшаяся высотка расположена в элитном жилом комплексе «Славянский» в районе Свято-Троицкого бульвара города

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, пламя на высоте пытаются потушить пожарные расчеты. Это осложнено тем, что пожарный кран не доставал до очага возгорания. Часть крыши здания упала на тротуар.

По словам российского чиновника, по предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше здания.

Местные власти рассказали, что жильцов ЖК эвакуировали.

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