Лукашенко получил от РФ ядерное оружие: украинский генерал указал на важный нюанс 17.06.2023, 8:26

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Вмешаться в ситуацию могут не только страны Запада.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что первые ядерные снаряды доставлены в Беларусь.

Заявление Лукашенко о том, что он будет контролировать ситуацию с ядерным оружием, бессмысленны: управлять этим вооружением будет глава Кремля Владимир Путин.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. «Думаю, на фоне боязни проигрыша на фронте в Украине, кроме подрыва дамбы Каховской ГЭС, Путину необходимо еще как-то подкрепить свои позиции дополнительными угрожающими элементами», – заметил он.

Как сообщил генерал, «в данный момент по всем оперативным, разведывательным данным, в частности, данным американской и британской разведки, не фиксируются перемещения средств ядерного оружия, носителей, боеголовок, их монтаж и размещение».

Таким образом, Лукашенко делает заявления о том, что якобы получил ядерное оружие, чтобы оказать давление на Запад. «В данном случае у Лукашенко нет выбора, он поставлен Путиным перед фактом: либо он соглашается на такие действия, либо он будет смещен или даже уничтожен», – убежден Маломуж.

«Беларусь сегодня квалифицируется не как ядерная держава, а как ядерное государство бандитского типа, которое приобрело и разместило ядерное оружие», – подчеркнул он.

Генерал подчеркнул, что вмешаться в эту ситуацию должны не только страны Запада, но и другие государства, в частности, Китай и Индия, которые также должны быть заинтересованы в предотвращении глобальной ядерной катастрофы.

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