Российские депутаты потребовали от Кремля вернуться к «общепризнанным» границам РФ 17.06.2023, 8:34

7,370

Действия Путина привели к катастрофическим событиям.

Группа нынешних и бывших российских муниципальных чиновников и депутатов подписали открытое письмо с призывом к российским силам вернуться к «общепризнанным» границам России из-за экокатастрофы, вызванной подрывом плотины Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Речь идет о представителях муниципальных властей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей РФ.

Они подписали открытое письмо с призывом к российским силам, в котором утверждалось, что разрушение плотины Каховской ГЭС повлияет на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономики на многие десятилетия, говорится в публикации.

В письме говорилось, что действия российского диктатора Владимира Путина с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения в Украину, привели «к неустановленным катастрофическим событиям».

По мнению экспертов ISW, российские официальные лица, не связанные с Кремлем, возможно, используют общественное беспокойство по поводу экологической и гуманитарной ситуации, связанной с разрушением плотины ГЭС, чтобы выразить несогласие с войной против Украины, не критикуя непосредственно сами военные действия.

«Кремль широко создал условия для подавления антивоенного инакомыслия. Россияне, придерживающиеся антивоенных настроений, могут использовать разрушение ГЭС для выражения своего несогласия с войной в очень ограниченной форме», - говорится в отчете.

Документ был адресован «лицам, принимающим решения» в российской власти, а также напрямую к министру обороны РФ Сергею Шойгу и министру по чрезвычайным ситуациям РФ Александру Куренкову.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».