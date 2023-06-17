Друг Гиркина приехал на Донбасс и ужаснулся 17.06.2023, 8:42

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Пропагандист неожиданно «прозрел».

Российский «писатель» и пропагандист Максим Калашников, друг диверсанта Игоря Стрелкова-Гиркина съездил на оккупированную часть Донбасса и опубликовал неожиданно правдивый репортаж о жизни в ОРЛО.

В его сюжетах – поселки Луганской области, где боевые действия закончились год назад, передает dialog.ua.

По словам пропагандиста, в поселке Тошковка Луганской области нет элементарных бытовых условий, почти все жители бежали, а те, кто выжил, ютятся в руинах домов.

«Электричества нет, средств к существованию нет. Люди здесь говорят: «Вы нас «освободили». От чего вы нас «освободили»? От наших домов, от наших зарплат, от нашей жизни?!» - комментирует он.

Калашников «прозрел» и признал, что РФ принесла на Донбасс только разруху, боль и страдания: «Нельзя вести так военную кампанию. Будете получать в качестве освобожденной территории так называемой выжженную землю».

Он говорит, что пока Тошковка была под контролем Киева, в поселке жили 4000 человек, сейчас осталось 170 (меньше 5%). Из этих 170 человек 60 не имеют никаких средств к существованию, потому что нет работы – оккупанты разбили единственную шахту.

«Наши, наступая, применяли «Солнцепеки», соответственно. Жгли… Семь домов только не пострадало во всей деревне, - признает он. – Стволы изношены, есть разброс снарядов. Попадали по домам, посмотрите, что с ними случилось. В домах были люди. Они там прятались».

К слову, этими словами Калашников и его собеседники из местных жителей опровергли заявление Путина о том, что ВСУ обстреливает жилые дома.

Люди говорят, что не боятся украинскую артиллерию, так как ВСУ наносят удары очень прицельно, а вот оккупанты РФ стреляют куда попало.

Сейчас российские военные мародерствуют и воруют все, что могут найти на руинах. Восстановления поселка нет.

«Тащили всю бытовую технику и даже сейчас жители жалуются. Сейчас стараются, чтобы в этих остатках домов кто-то оставался, иначе всего лишишься», - кричит Калашников в камеру.

Калашников признается, что местные жители ненавидят Россию и не могут понять, за что с ними все это сделали. Он говорит, что люди просят оккупантов восстановить дома, но те говорят, что все заминировано, а на разминирование нет сил.

"Представляете, в каком аду живут люди? – возмутился Z-патриот. – Мы фактически их не освобождаем. Мы наказываем. А что мы принесли с собой? Каковы цели и задачи этой войны?!».

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