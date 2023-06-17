Белорусы — вторая по численности группа иностранных студентов в Польше 17.06.2023, 8:57

Кто занял первое и третье места?

В 2022/2023 учебном году количество иностранных студентов в Польше увеличилось на 17,9%, то есть выросло до 105,4 тысячи, сообщает «Польское радио» на основании данных Главного статистического управления страны.

Больше всего иностранцев на учебу в Польшу прибыло из европейских стран. Наибольшая группа — украинцы, их 48,1 тысячи, или почти половина всех иностранных студентов — 45,6 процента.

Но белорусов тоже немало, они оказались на втором месте — 12 тысяч, или 11,4% от всех иностранных студентов.

Что касается третьего места, то его заняли граждане Турции — их 3,8 тысячи, или 3,6 процента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».