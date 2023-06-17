В Мелитополе российские военные открыли огонь по сотрудниками ФСБ и комендатуре 17.06.2023, 9:00

Оккупанты были пьяны.

В Мелитополе Запорожской области оккупанты устроили между собой перестрелку. Предварительно, зачинщиками стали выпившие военнослужащие страны-агрессора. Они открыли огонь по представителям т.н. военной комендатуры, военной полиции, ФСБ и других силовых ведомств, приехавших усмирять пьяную компанию.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июля в Микрорайоне. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщил Telegram-канал «РИА-Мелитополь».

Он получил информацию, что российские военные заселились в одну из квартир девятиэтажки вблизи детской площадки «Бастион» на бульваре 30-летия Победы. Оккупанты где-то с 22:00 начали гулянку. Сначала жители слышали громкую музыку, крики пьяной компании с балконов, нецензурную лексику. Затем поcлышались выстрелы.

«Примечательно, что происходило все под боком у очередной «комендатуры», поселившейся в корпусе бывшего училища №24», – отметил Telegram-канал.

Гулянка российских захватчиков достала местных жителей и они вызвали полицию, однако те усмирить военных не смогли. Поэтому на помощь прибыли военная полиция и «комендатура», ФСБшнки, другие силовики.

Пьяные солдаты начали кричать с балкона: «Вы крысы тыловые, а мы воевали», – и так далее. А потом и вовсе открыли огонь по силовикам. Есть ли в результате раненые или убитые, неизвестно.

Говорят, что силовики в итоге выбили дверь в квартиру, где военнослужащие РФ устроили громкую вечеринку. «Воинов «второй армии мира» избили и увезли в неизвестном направлении», – сказано в сообщении.

По словам мелитопольцев, эти разборки длились довольно долго, примерно до 3:00 ночи.

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