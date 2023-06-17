Разительные перемены: опубликованы новые спутниковые снимки Каховской ГЭС и окрестностей

Разительные перемены: опубликованы новые спутниковые снимки Каховской ГЭС и окрестностей4
- 17.06.2023, 9:09
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Что показали кадры из космоса?
Компания Maxar Technologies опубликовала новые снимки с места катастрофы после подрыва Каховской ГЭС, сообщают «Схемы».
На фотографиях, сделанных 16 июня, видно, как сильно уже отступила вода. Предыдущие снимки были сделаны 7 июня, назавтра после начала наводнения, на максимальном уровне воды.
Сразу после разрушения дамба в Новой Каховке выглядела так.
Вот так выглядит разрушенная дамба сейчас.
Обратите внимание на прямоугольный участок с водой, расположенный по диагонали в верхнем правом углу кадра. Это ввод Северо-Крымского канала, который обеспечивал водой весь Крым. Теперь, после падения уровня водохранилища, вода туда не поступает.
А вот так было до подрыва дамбы.
На фото далее — зерновой терминал компании «Нибулон» в Казацком, на правом берегу Днепра напротив Новой Каховки. Так он выглядел до затопления.
Вот так — на второй день катастрофы.
А так выглядит сейчас.
Напомним, дамба Каховской ГЭС, находившаяся под контролем российских войск, была разрушена ночью 6 июня. Наиболее вероятной является подрыв военными РФ по приказу Кремля, сейсмографы в разных странах Европы зафиксировали активность, характерную для мощного взрыва. После разрушения дамбы воды Каховского водохранилища затопили обширные территории ниже по течению Днепра, само водохранилище резко обмелело. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов и десятки тысяч жителей по обеим берегам реки, особенно сильно затопило оккупированный правый. Катастрофа нанесла огромный удар по экономике Украины и экологии юга страны и Черного моря.