Разительные перемены: опубликованы новые спутниковые снимки Каховской ГЭС и окрестностей 4 17.06.2023, 9:09

10,286

Что показали кадры из космоса?

Компания Maxar Technologies опубликовала новые снимки с места катастрофы после подрыва Каховской ГЭС, сообщают «Схемы».

На фотографиях, сделанных 16 июня, видно, как сильно уже отступила вода. Предыдущие снимки были сделаны 7 июня, назавтра после начала наводнения, на максимальном уровне воды.

Сразу после разрушения дамба в Новой Каховке выглядела так.

Дамба Каховской ГЭС сразу после разрушения, 7 июня 2023 года. Фото: Maxar / Reuters

Вот так выглядит разрушенная дамба сейчас.

Дамба Каховской ГЭС после разрушения, 16 июня 2023 года. Фото: Maxar / Reuters

Обратите внимание на прямоугольный участок с водой, расположенный по диагонали в верхнем правом углу кадра. Это ввод Северо-Крымского канала, который обеспечивал водой весь Крым. Теперь, после падения уровня водохранилища, вода туда не поступает.

Дамба Каховской ГЭС после разрушения, 16 июня 2023 года. Фото: Maxar / Reuters

А вот так было до подрыва дамбы.

Дамба Каховской ГЭС до разрушения, 28 мая 2023 года. Фото: Maxar / Reuters

На фото далее — зерновой терминал компании «Нибулон» в Казацком, на правом берегу Днепра напротив Новой Каховки. Так он выглядел до затопления.

Зернохранилище в Казацком, на правом берегу Днепра напротив Новой Каховки, до разрушения дамбы Каховской ГЭС, 5 июня 2023 года. Фото: Maxar / Reuters

Вот так — на второй день катастрофы.

Зернохранилище в Казацком, на правом берегу Днепра напротив Новой Каховки, 7 июня 2023 года. Фото: Maxar / Reuters

А так выглядит сейчас.

Зернохранилище в Казацкомепра напротив Новой Каховки, 16 июня 2023 года. Фото: Maxar / Reuters

Напомним, дамба Каховской ГЭС, находившаяся под контролем российских войск, была разрушена ночью 6 июня. Наиболее вероятной является подрыв военными РФ по приказу Кремля, сейсмографы в разных странах Европы зафиксировали активность, характерную для мощного взрыва. После разрушения дамбы воды Каховского водохранилища затопили обширные территории ниже по течению Днепра, само водохранилище резко обмелело. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов и десятки тысяч жителей по обеим берегам реки, особенно сильно затопило оккупированный правый. Катастрофа нанесла огромный удар по экономике Украины и экологии юга страны и Черного моря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».