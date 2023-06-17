Сборная Беларуси по футболу проиграла третью подряд игру отбора на Евро-2024 14 17.06.2023, 9:14

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Команда Израиля одержала волевую победу на 92-й минуте.

Национальная сборная Беларуси 16 июня провела в Будапеште матч с израильтянами в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы 2024 года. Наша команда проиграла — 1:2, сообщает УЕФА.

Первый гол в игре на 16-й минуте забил Макс Эбонг. Казалось, белорусы разживутся первыми очками в нынешней квалификации. Но у соперников были иные планы. Они сравняли счет на 85-й минуте — с пенальти отличился Шон Вейсман. А на 92-й минуте Оскар Глух принес израильтянам волевую викторию.

Таким образом, нашей сборной не удалось прервать неудачную серию из 15 официальных игр подряд без побед.

Напомним, что это был третий поединок белорусов в отборочном цикле. 25 марта команда Георгия Кондратьева уступила швейцарцам (0:5), а 28 марта проиграла румынам — 1:2.

Турнирная таблица в группе I, где выступают белорусы, после трех туров выглядит так:

1. Швейцария — 9 очков. 2. Румыния — 7. 3. Израиль — 4. 4. Косово — 3. 5. Андорра — 1. 6. Беларусь — 0.

19 июня наша команда встретится в Будапеште со сборной Косово. Домашние матчи из-за санкций белорусы должны проводить на нейтральном поле и без зрителей.

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