Сборная Беларуси по футболу проиграла третью подряд игру отбора на Евро-2024

Сборная Беларуси по футболу проиграла третью подряд игру отбора на Евро-202414
- 17.06.2023, 9:14
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Команда Израиля одержала волевую победу на 92-й минуте.
Национальная сборная Беларуси 16 июня провела в Будапеште матч с израильтянами в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы 2024 года. Наша команда проиграла — 1:2, сообщает УЕФА.
Первый гол в игре на 16-й минуте забил Макс Эбонг. Казалось, белорусы разживутся первыми очками в нынешней квалификации. Но у соперников были иные планы. Они сравняли счет на 85-й минуте — с пенальти отличился Шон Вейсман. А на 92-й минуте Оскар Глух принес израильтянам волевую викторию.
Таким образом, нашей сборной не удалось прервать неудачную серию из 15 официальных игр подряд без побед.
Напомним, что это был третий поединок белорусов в отборочном цикле. 25 марта команда Георгия Кондратьева уступила швейцарцам (0:5), а 28 марта проиграла румынам — 1:2.
Турнирная таблица в группе I, где выступают белорусы, после трех туров выглядит так:
1. Швейцария — 9 очков. 2. Румыния — 7. 3. Израиль — 4. 4. Косово — 3. 5. Андорра — 1. 6. Беларусь — 0.
19 июня наша команда встретится в Будапеште со сборной Косово. Домашние матчи из-за санкций белорусы должны проводить на нейтральном поле и без зрителей.