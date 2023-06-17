Вы что, не видите, что он спятил? 13 Альфред Кох

17.06.2023, 9:31

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Во главе России стоит человек, которого весь мир поднял на смех.

К Зеленскому приехала группа лидеров африканских государств во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса. Вместе с президентом ЮАР приехали президенты Замбии, Коморских Островов и Сенегала, а также премьер-министр Египта. Они добирались до Киева поездом из Польши.

Перед встречей с Зеленским они съездили в Бучу, а также уже в Киеве попали под обстрел, которым их поприветствовал Путин. Обстрел был настоящий, с «Кинжалами» и поэтому высокие гости вынуждены были спуститься в убежище. (Попутно замечу, что все «Кинжалы» были сбиты. Печалька, а, Путин?).

Особую прелесть этому обстрелу придает то, что африканцы приехали с прокремлевскими мирными инициативами (мир немедленно, российская армия стоит где стояла). Поэтому теперь есть надежда, что их энтузиазма в продвижении путинских интересов, сильно поубавится.

Впрочем, этих африканцев не поймешь. Например, пресс-секретарь Рамафосы вообще заявил, что никакого обстрела не было и он ничего не видел и ничего не слышал. (Хотя сам Рамафоса на этот счет придерживался ровно противоположной точки зрения).

Теперь, после того как Рамафоса был обстрелян путинскими ракетами, он с особым чувством отправится в Санкт-Петербург на встречу с Путиным, чтобы рассказать ему о результатах его посещения Киева и встрече с Зеленским.

В сущности, весь этот африканский план является таким же набором благих пожеланий, что и китайский. За исключением только одного момента: президент ЮАР прямо сказал, что «одной из причин их приезда сюда стало то, что Африка испытывает негативные последствия этой войны. Наши цены на зерно выросли, у нас также нехватка удобрений, и цены на них повысились».

Что можно на это сказать? Все вопросы к Путину. Дорогой ты наш Сирил Рамафоса! Вот как завтра встретишься с ним, так прямо ему и скажи: «Слышь, Вован! Засунь свои фантазии себе в … и выводи немедленно войска. А не то мы тут в Африке скоро околеем с голоду!»

Забавно было бы узнать: что Путин на это ответит? Наверное начнет рассказывать про НАТО, укронацистов и козни американских империалистов… Вот бы взять этого Путина и какую-нибудь африканскую деревню засунуть, где люди отродясь досыта не ели, все дети больны рахитом и куда воду раз в неделю привозят. И пусть бы он им рассказал свои бредни про Ленина, который создал Украину и про «Русский мир». Интересно, они после этих его объяснений согласились бы, что его приперли к стенке и у него не было другого выхода, кроме как начать войну?

Сегодня Путин выступал на ПМЭФ. Перед его приездом во всей округе вырубили мобильную связь и интернет, привезли «Панцири», 1200 охранников оцепили все здание, а внутри него они сидели даже в туалетах. Дезинфекция была тотальной: даже полы помыли каким-то антисептиком.

Потом запахло серой, повалил дым и появился Путин. То, что он там нес, невозможно описать словами. Цифры украинских потерь он не то, что брал с потолка, а даже, как он однажды выразился, выковыривал из носа.

Оказывается с 4 июня, когда по его мнению Украина начала контрнаступление, она потеряла 186 танков и 418 БМП. (Замечу, что Украина вообще отрицает, что она чего-то начинала).

И еще к сегодняшнему дню Россия уже уничтожила 5 (пять) комплексов ПВО «Пэтриот» (при том, что у Украины их всего два: один американский, а другой - немецкий).

Вот откуда это все? Зачем это все? Для чего он врет? Эти цифры просто взяты с потолка. Они не на проценты, не в разы, а на порядок отличаются от тех, которые с огромной натяжкой можно признать имеющими отношение к реальности.

Как, атакуя силами максимум трех бригад (совокупно - 93 танка), можно потерять за неделю в два раза больше их общего количества? Нет, если человек задался целью выставить себя клоуном, то ради бога, это его право. Но тогда нужно ответить на вопрос зачем выставлять себя клоуном? Вот что Пескову теперь отвечать? Президент ошибся? Или наставить на правильности этих цифр?

И еще остается вопрос к путинскому окружению: вы что, не видите, что он спятил? Ну какие пять «Пэтриотов»? Вы зачем ему голову морочите? Зачем вы из него посмешище делаете? Зачем вам во главе России человек, которого весь мир теперь считает дураком? Что это за хитрая многоходовочка? Хоть бы какой знак подали… Я, лично, сколько свой скудный умишко не напрягаю, ничего путного придумать не могу…

Тут была некоторая пауза с путинскими появлениями на публике и я даже начал было беспокоится (как в известном анекдоте про киллеров): «Не случилось ли чего?» И вот теперь он каждый день на ковре. Так успел уже надоесть до чертиков. Вечно на меня не угодишь…

А в целом что… Наводнение спадает, Каховское водохранилище исчезает… География местности меняется. Лично я жду от Залужного неожиданных ходов. Скоро, скоро все начнется! Август-сентябрь - это ведь так близко… (Тихо! Только без рук! Уж и пошутить нельзя!)

Дорогие мои читатели! Сегодня я послушал Путина и понял: все у нас будет хорошо. Потому, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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