«Терпение людей заканчивается» 1 17.06.2023, 10:27

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В Логойском районе назревает коммунальный бунт.

Новость с недавним коммунальным коллапсом в Логойске облетела многие паблики и медиа страны. Районный центр несколько дней был практически полностью «обезвожен». Проблему решали подвозом воды в бочках.

Оказалось, это далеко не первое массовое отсутствие воды в районе. Без нее многие населенные пункты живут регулярно и долго, пишет Tochka.by.

Медухово без воды

Валерия Павлович — минчанка, но дача семьи расположена в деревне Медухово.

Места там красивые: гористая местность, зеленые луга, леса… До райцентра от населенного пункта — всего три километра. А до горнолыжного спортивного комплекса «Логойск» и вовсе рукой подать.

Буквально в паре километров — республиканская трасса М-3, но такое выгодное расположение никак не влияет на качество жизни большинства жителей Медухово.

«Мы уже два месяца сидим без воды в деревне. От слова «совсем». И не только наш дом, а многие другие. Если раньше вода в кране периодически появлялась, ловили ее, собирали про запас, то с апреля она вовсе отсутствует», — возмущается Валерия.

Ни помыться, ни приготовить

На дачу в деревню семья Валерии приезжает по выходным, и отдых после работы вдали от города превращается в большую проблему.

«Нас всего семь человек, приезжает сестра моего супруга с пятилетним ребенком. Ни помыться, ни приготовить ничего нельзя. Соседи жалуются, та же проблема. Да у всей деревни нет воды. Водопровод-то есть, но он пустой. И колонки все пустые», — говорит собеседница.

Куда делась вода

Куда исчезла вода — остается только гадать. В деревню водопровод проложен от водонапорной башни, расположенной недалеко от населенного пункта.

Поначалу жители Медухово думали, что проблема в самой башне.

«Звонила на горячую линию в Логойский райисполком, там меня направляют в Вилейский водоканал, потому что это ведомство отвечает у нас за воду. В водоканале нас посылают в Логойский жилкомхоз. И никто ничего не говорит. Оставляли заявки в службу 115, приезжают коммунальные службы, смотрят башню, говорят, что все в порядке. Но вода от этого в кранах не появляется», — объясняет Валерия.

Терпение заканчивается

Колодцев в этой местности не накопаешь — возвышенность. А заявку на устранение проблемы с водой исполнительные службы постоянно переносят.

«У людей заканчивается терпение. Все жалуются. В деревне много постоянных жителей, есть и пожилые. Дедушке в соседнем доме 87 лет, инвалид первой группы, тоже без воды сидит. У другого соседа маленький ребенок. Как быть?» — задается вопросом Валерия.

«Деревня будет без урожая»

Местные власти пока решают проблему тем, что присылают машину с водой.

«А в последний раз, когда Логойск без воды сидел, водитель приехал с бочкой воды и сказал, что на дом по 35 литров. Еще и угрожал, что если будем возмущаться, то вообще без воды останемся. Это как? А у всех почти огороды. Чем поливать? Будет деревня без урожая, ни дождей, ни воды в кранах», — сетует собеседница.

Если проблему не решат в ближайшие недели на местном уровне, жители будут звонить в областные и республиканские ведомства.

«Может, трубы старые. Или давления не хватает, потому что внизу деревни иногда воду поймать можно. Сама-то башня старая, а здесь столько коттеджей построили вокруг. И она не справляется просто», — предполагает Валерия.

Причем в низине у въезда в деревню луг залит водой.

«Там раньше было сухо, а сейчас по колено влаги. Может, поломалось что, прорвало трубу. Не знаем. Нам же толком ничего не говорят. Вот и гадаем», — говорит собеседница.

Лядо тоже без воды

Пока готовился материал, в редакцию написала жительница деревни Лядо Логойского района Наталья. С той же проблемой.

«Мы переехали из города в деревню три года назад. И главной проблемой сразу же стало отсутствие воды. Причем в деревне есть водопровод, но его состояние не очень. Из-за этого практически раз в месяц вода полностью отсутствует. Трубы были проложены 58 лет назад», — отмечает женщина, ссылаясь на ответ Вилейского водоканала.

Сегодня трубы в Лядо с трудом справляются с нагрузкой, из-за чего жители в мороз и зной часто остаются без воды, а многократные обращения в службу «115» не приносят должного результата.

В ближайшее время Наталья вместе с коллективным письмом от жителей деревни намеревается отправиться на прием к председателю Логойского райисполкома. Не теряет надежды, что хоть так сможет решить проблему.

Что говорят местные власти

Редакция обратилась в Логойский райисполком за комментарием по поводу отсутствия водоснабжения в деревне Медухово.

Начальник управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Владислав Гарунович прокомментировал проблему так:

«Проблему знаем, но когда будет решена — не знаем. Конкретно по Медухово, если не ошибаюсь, к нам обращений не было. А вообще по всему району с начала года в службу «115» оставили 150 заявок по поводу качества водоснабжения. Конкретно Медухово остро нигде не звучала».

Виновата засуха?

В чем же причина того, что населенные пункты Логойского района так часто остаются без воды? По словам Владислава Гаруновича, на водоснабжение в регионе влияют два фактора.

«Это и засуха, и коммуникации. В этом году в районе не было дождя с апреля. И все активно поливают огороды, идет огромный разбор воды, и станции просто не справляются с такой потребностью. Давление в водопроводах падает, вот и пропадает вода на возвышенностях. А местность у нас гористая, не зря ж называют «белорусской Швейцарией», — отмечает чиновник.

Когда проблема с водой будет решена?

На главный вопрос, когда же будет решена проблема, представитель райисполкома не дал точного ответа. По его словам, ситуацию изменят только дожди.

«Если бы сейчас прошли обильные дожди — проблема решилась бы в большинстве случаев, люди просто перестали бы поливать огороды, и ее хватило бы всем. А вообще все вопросы по водоснабжению нашего района — в зоне ответственности Вилейского водоканала», — уточнил Владислав Гарунович.

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