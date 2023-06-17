Карбалевич: Лукашенко боится, что не справится с полком Калиновского 5 17.06.2023, 10:38

3,478

Паранойя диктатора выглядит гротескно.

После возвращения из Сочи Александр Лукашенко поспешил предложить свою повестку относительно темы размещения ядерного оружия в Беларуси. 13 июня он в общении с журналистами белорусских государственных СМИ и в интервью ведущей телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой выдвинул свою версию этого сюжета, пишет политолог Валерий Карбалевич в статье для проекта «Позірк».

Что же стоит за свежими заявлениями Лукашенко на ядерную тему?

Во-первых, правитель Беларуси попытался доказать, что он, а не Путин, стал инициатором размещения в стране ТЯО:

«Не в России дело… Это было мое требование. Это не Россия мне навязывала… Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал — верни мне пока это оружие».

То есть получается, что Лукашенко потребовал — и президент РФ был вынужден согласиться. Минск требует, Москва подчиняется. Это такое мягкое унижение Путина, попытка показать, кто главный в этом дуэте незадачливых друзей.

Во-вторых. 9 июня в Сочи Путин сообщил Лукашенко, что «7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений». Это было воспринято публикой как информирование о том, что делает Россия на территории Беларуси без ведома самого ее правителя.

И теперь тот поспешил сообщить, что именно белорусская сторона выполнила все работы, необходимые для хранения этого оружия. Так что «даже россияне, когда приехали, ахнули».

То есть те здесь вообще ни при чем, всю подготовительную работу по приему ТЯО делают подданные Лукашенко. А русские недотепы только охают, дивясь на сообразительных белорусов.

В-третьих, правитель Беларуси, кажется, впервые с начала этой истории пытается разъяснить смысл размещения здесь ядерного оружия. Оказывается, в этом деле вообще нет российских мотивов. Все делается исключительно в интересах Беларуси. Лукашенко уверяет: «Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю. <...> Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие».

То есть получается, что Россия, жертвуя своими национальными интересами, размещает здесь ТЯО, дабы спасти Беларусь.

А кто же потенциальный агрессор, против которого размещается ядерное оружие? Лукашенко назвал только полк Калиновского. Наверное, армии, КГБ, МВД вместе с территориальной обороной и народным ополчением недостаточно, они не справятся с одним полком, нужна еще ядерная бомба.

И, наконец, в-четвертых, и это самое главное. Кто же будет принимать решение о применении этого оружия? Думаю, вы уже догадались. «Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — подчеркнул Лукашенко.

Правда в интервью Скабеевой он все же признается, что вопрос применения ТЯО придется согласовывать с Путиным. Но делает это неохотно, рассматривая как досадную формальность, на которую не стоит обращать внимания.

Напомню, сам президент России, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу категорически заявляли, что речь идет о российском ядерном оружии в Беларуси и именно Кремль будет решать, когда, как и против кого его применять. И это должно означать, что Москва не нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.

Создается впечатление, что эта психологическая операция по развенчанию роли России и лично Путина в сознании (а потом в разъяснениях) Лукашенко происходит непроизвольно для него самого. Здесь работают подсознательные импульсы. Хотя внешне это выглядит немного гротескно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».