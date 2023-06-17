«Валяются и ходят, как пришибленные» 17.06.2023, 10:54

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Экологи озадачены ситуацией в Брестской области.

На нескольких водоемах под Ляховичами массово умирают чайки — об этом рассказывают местные рыбаки и в качестве доказательства прикладывают фотографии, пишет bar24.by. Несколько месяцев назад похожее произошло на могилевском озере Святое.

Сообщения про массовую гибель чаек на Ляховичском водохранилище у деревни Миничи появились несколько дней назад в сообществах рыбаков в соцсетях. Они пишут, что трупами птиц усеяны рыболовный мостик со стороны деревни Набережная и прибрежные воды.

Кто-то считает, что чаек отравили специально, кто-то — что всему виной жаркая погода и ядовитое цветение водорослей в водоеме. Есть даже версия, что это какая-то птичья пандемия: «На Мышанке тоже валяются и ходят как пришибленные».

Вместе с тем рыбаки отмечают, что на Мышанке хотя бы убирают прибитые к берегу трупы рыб и птиц.

Экологи рассказали изданию, что массовая гибель чаек может быть связана с птичьим гриппом. Они напомнили, что в этом году похожая ситуация произошла в Могилеве на озере Святое.

К слову, тогда тоже выдвигались версии намеренного отравления птиц или загрязнения воды в озере. Однако природоохрана, взявшая пробы, не обнаружила признаков несанкционированного сброса сточных вод или превышения концентрации химических веществ в Святом озере.

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