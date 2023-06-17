Появились часы по цене Porsche Cayenne 17.06.2023, 11:12

Главный дизайнер роскошного хронометра с детства мечтал конструировать автомобили.

Роскошная модель Porsche 918 Spyder вдохновила часовщиков на изготовление хронометра, стоимость которого выше популярного кроссовера Cayenne, сообщает carscoops.com.

Связь между инновационными часами MB&F HM8 Mark 2 и автомобилестроением налицо. Необычная компоновка выделяет новинку в семействе хронометров привлекательными элементами, а дизайн эксперты уже называют фундаментальным для автовдохновения. Отчасти это обусловлено тем, что главный дизайнер часов с детства мечтал конструировать автомобили.

«Модель HM8 Mark 2 черпает вдохновение для формы корпуса и двойного плафона Zagato из сапфирного стекла от культового Porsche 918 Spyder. Вдохновением для автомобильного мира станут не только необычные решения дизайна этих часов, но и их конструкция», – объяснили разработчики хронометра.

Необычная форма с не менее уникальным дизайном в виде двух круглых сегментов в передней части плавно интегрирована в общий корпус. Через прозрачную стеклянную поверхность можно внутри увидеть механизм, чем-то напоминающий моторную нишу суперкара под стеклом, где просматривается впечатляющая трансмиссия.

Хронометры имеют базовую начинку Girard-Perregaux с дополненными часовыми и минутными модулями собственной разработки MB&F. Любителям автомобильного бренда понравится решение визуального просмотра: проверять время водитель теперь может без отрыва рук от руля.

Для лучшей видимости и чтения цифр MB&F использовал сапфировую призму, благодаря чему цифры как бы выпрыгивают с поверхности часов. Это придает хронометру динамику хорошего рывка вперед и уводит владельца часов в мир автоспорта: корпус исполнен в двойной колористике – в британском зеленом гоночном цвете CarbonMacrolon и белом в титановой масте.

Белая версия предусматривает синий ротор CVD и светло-зеленое минутное поле. Зеленая версия поставляется с ротором из красного золота и бирюзовой минутной меткой, она изготовлена ограниченным тиражом 33 экземпляра.

Каждый желающий может стать обладателем необычного хронометра всего за 73 000 швейцарских франков, то есть за 81 365 долларов США, что чуть больше Porsche Cayenne, стоимость которого в США стартует с 79 200 долларов.

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