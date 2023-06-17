Гиркин: Все висит на тоненьком волосочке и вот-вот посыплется 6 17.06.2023, 11:19

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Диверсант предрек важные события на фронте и оскорбил Путина.

Российский чекист, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) снова заговорил о будущем военном поражении РФ в войне против Украины.

Он ожидает, что успех украинского контрнаступления запустит в России разрушительные процессы.

Такое заявление он сделал в своем очередном, передает Диалог.UA.

Стрелков заверил, что не разделяет оптимизма Кремля по поводу контрнаступления ВСУ.

С его слов, украинцы еще не ввели в бой основные резервы. А это значит, что основной бой еще впереди. Стрелков ожидает, что все станет понятно к концу нынешнего месяца.

«Все это висит на тоненьком волосочке. И волосочек этот называется «линия фронта». Если враг ее оборвет, у нас посыплется все. Посыплется не только фронт, может посыпаться вся наша государственность, вся властная вертикаль! Вся стабильность, при которой люди на фронте в грязи, го*не, в крови по уши, а в 200 к в тылу вообще все нормально: пиво, праздники, презентации и Петербургский экономический форум… где демонстрируют, что хотят замириться и всю эту историю с «СВО» как можно скорее и любой ценой», - заявил военный преступник.

Диктатора РФ Владимира Путина он назвал «верховным некомандующим», заверив, что тот хочет не победы в войне, а «договорнячка» с Киевом. Стрелков также добавил, что время в данном случае играет против России, так как украинская армия стремительно усиливается с помощью западных партнеров. Уже принято решение по поставкам истребителей F-16, что для россиян будет катастрофой.

«Наш верховный некомандующий не собирается побеждать в этой войне от слова совсем! И совершенно не понимает, что никакого компромисса не будет. А тот, кто не хочет побеждать в войне, обязательно потерпит поражение. Это ужасно! Если враг прорвет фронт на Запорожском направлении, это будет кошмар… Мы услышали (на встрече Путина с Z-вонкорами - ред.), что у нас «все хорошо»... У нас заканчивается 16-й месяц войны. Российская армия только пассивно обороняется против превосходящего численно врага, а у него «все хорошо». Он уверен, что враг сядет за стол переговоров и примет наши условия. А враг не сядет, и не примет! С таким подходом руководства к этой войне… мы эту войну проиграем, просто проиграем. Кто-то думает, будем щелкать F-16 «как орешки»? Нет, не будем! Противник за счет этих самолетов сможет создавать на выбранных направлениях преимущество в воздухе… Наши вертолеты будут сбиваться, не долетая до поля боя», - заверил Стрелков.

Он уверен, что сложившаяся ситуация обернется для РФ не только поражением, но и периодом внутренней нестабильности с «непредсказуемыми последствиями».

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