В России загорелся туристический автобус с белорусами

В России загорелся туристический автобус с белорусами6
- 17.06.2023, 11:24
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ЧП произошло на трассе М-4 Дон.
Днем 16 июня в Липецкой области России загорелся туристический автобус, следовавший по маршруту Гомель – Кабардино-Балкария, сообщает портал LipetskMedia. ЧП произошло на 459 километре автодороги М-4 Дон в районе деревни Хлевное Липецкой области.
Во время движения водитель заметил задымление в моторном отсеке, остановил автобус и вызвал экстренные службы. Пассажиры вышли из автобуса.
В момент происшествия в автобусе находились 49 пассажиров и два водителя, среди них – 13 детей. При выходе из автобуса женщина 1968 года рождения получила травму и была госпитализирована.
В результате возгорания салон автобуса полностью сгорел.