«Паркетные генералы предали» 17.06.2023, 11:28

6,984

Эксперт рассказал о новых планах Кремля после ошибок в Украине.

Президент страны-агрессора Владимир Путин может прибегнуть к чисткам в генералитете России. Об этом «Главреду» рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, Путин хочет если не уничтожить, то нанести удар по собственному непрофессиональному и насквозь коррумпированному генералитету.

«Я не исключаю, что в том случае, когда наши Вооруженные силы начнут развивать успехи по освобождению украинской земли, это может быть сигналом для россиян, что народный герой с нимбом на голове прав, паркетные генералы предали Россию, и их надо кого расстрелять, кого в штрафбат. Примерно по такому сценарию и готовится действовать российская власть», - говорит Тука.

По его словам, открыто наказать собственных ставленников Путин себе позволить не может, потому что это может вызвать антипутинскую реакцию среди генералитета.

Он уже понял свои ошибки, но признать их публично не может. Сейчас глава Кремля находится в плачевном состоянии, он пустил войну против Украины на самотек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».