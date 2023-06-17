Главный тренер футбольной сборной Беларуси вспомнил Остапа Бендера и пожаловался на судейство 8 17.06.2023, 11:36

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Георгий Кондратьев

Кондратьев нашел «причину» проигрыша в матче с Израилем.

Главный тренер футбольной сборной Георгий Кондратьев выразил недовольство судейством в матче с Израилем. Белорусы выигрывали, но в концовке пропустили два мяча, причем соперник сравнял счет с пенальти.

— Ну, видите: мы сражаемся не только с соперниками, но и с судьями. Назначаются такие пенальти… В ворота Израиля был чистый пенальти. Ваню [Бахара] руками вытолкали просто. Даже не стали VAR (видеопомощник судьи. — Прим. ред.) смотреть. Что мне тут комментировать… Как говорил Остап Бендер, нас никто не любит, — заявил Кондратьев.

Напомним, что сборная Беларуси начала отборочный цикл к чемпионату Европы 2024 года с трех поражений подряд: от Швейцарии (0:5), Румынии (1:2) и Израиля (1:2). Команда Кондратьева занимает последнее место в группе. 19 июня она встретится в Будапеште со сборной Косово.

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