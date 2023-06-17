«Вагнеровцы» в панике убегали первыми» 1 17.06.2023, 11:59

4,860

Командир батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ рассказал о разгроме россиян под Бахмутом.

Военные ВСУ успешно продвигаются по всем направлениям фронта, особенно под Бахмутом. Так, боец 3 штурмовой бригады Петр Горбатенко рассказал о побеге представителей ЧВК «Вагнер» с этого участка.

Об этом он сообщил в интервью liga.net. Перед штурмом военные проходили масштабную подготовку.

«Сначала была разведка. Затем war game в штабе. Мы делились на две части: одна играла за противника, другая – за нас. Мы отрабатывали несколько вариантов развития событий. Одновременно шла подготовка к штурму», – рассказал Петр Горбатенко.

Как отметил военный, раньше провести контрнаступление не позволяла погода – почва была слишком влажной. Как только условия стали благоприятными, защитники Украины перешли к штурмовым действиям.

«Когда двигался второй штурмовой батальон, с позиций сбежали [террористы] «Вагнера». Бежали в панике. Пригожин потом рассказывал, что это 72 бригада ВС РФ побежала. Да нет, – побежали именно подразделения «Вагнера», – отметил Петр Горбатенко.

Он объяснил, что это позволило перейти на этап с бронетехникой.

«Мы не просто по-глупому шли в лоб – «кто кого перестреляет». Мы провели маневр, обошли, перерезали им логистику, другие позиции выбили штурмом. На этих позициях противник был зажат, его постепенно уничтожали. Конечно, с предложением сдаться в плен. Потом повторили – без штурмов «в лоб», – добавил боец штурмовой бригады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».