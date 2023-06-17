В Осиповичах на заводе «ТехноНиколь» загорелись пары битума 17.06.2023, 12:09

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МЧС пришлось охлаждать битумные резервуары.

Поздно вечером 16 июня в Осиповичах произошел пожар на промышленном предприятии по улице Чапаева вследствие загорания паров битума, сообщает МЧС в суточной сводке происшествий.

Сигнал в МЧС поступил в 22.49. Горели пары битума, выходящие из дыхательной арматуры металлического резервуара объемом 1000 куб. метров, который был заполнен битумом на 400 куб. метров.

Возгорание было устранено без ущерба и пострадавших. Чтобы не допустить серьезных последствий, сотрудникам МЧС пришлось проводить работы по охлаждению резервуаров с битумом — двух объемом 3000 куб. м и одного объемом 1000 куб. м.

Проводится проверка, выясняется причина инцидента. Сообщается, что технологический процесс предприятия не нарушен.

МЧС не уточняет название предприятия, однако наиболее вероятно, что такие хранилища битума может иметь только крупный кровельный завод «ТехноНИКОЛЬ», расположенный по улице Чапаева, 11.

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