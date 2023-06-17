Против кого на самом деле воюет «Ахмат» в Белгородской области 17.06.2023, 12:33

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Кремль решил избавиться от конкурента?

Батальон «Ахмат» прибыл в Белгородскую область для «охраны» границ РФ. Об этом заявил чеченский главарь Рамзан Кадыров. Бойцы якобы будут работать в тандеме с другими российскими войсками. Эта дислокация наемников выгодна как Кадырову, так и непосредственно Путину.

Об этом в стриме «24 канала» рассказал российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский. Российский диктатор мог ощутить политическую конкуренцию.

Междоусобные войны в России среди преступных группировок продолжаются. Ранее главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «наехал» на кадыровское подразделение «Ахмат» из-за его противоречивой деятельности в войне. В ответ Адам Делимханов и Магомед Даудов записали видеообращение с угрозами в адрес бывшего «повара Путина». Теперь это подразделение перебросили в Белгородскую область, якобы для охраны границ. И это изрядно играет на руку Кадырова.

«Ахмату» нужно было перехватить инициативу и показать, что Пригожин зря называет их слабым подразделением. Но появиться надо было так, чтобы не сложить голову. Потому что когда Делимханов уехал действительно на горячее направление, нам 2 дня рассказывали какие-то сказки «как с ним все хорошо», – сказал Олевский.

Напомним, 14 июня стало известно, что в Приморске Запорожской области вроде бы ранили Адама Делимханова, а вместе с ним еще две сотни его соратников. Рамзан Кадыров бросился искать своего «брата» и даже просил украинскую разведку дать ему координаты. Впоследствии Кадыров заявил, что якобы с Делимхановым все в порядке и он «жив-здоров».

Страхи Путина

Между тем, перемещение подразделения «Ахмат» важно и для самого Владимира Путина. За время операции по освобождению Белгородской области ее губернатор Гладков стал самым популярным среди других руководителей областей в России, считает оппозиционный журналист.

«Он как может, так и реагирует, вынужден разговаривать с жителями неформально. Такое общение мгновенно повышает рейтинг Гладкова. Более того – на неудачах Путина в войне и это его пугает. Теперь у него есть «Ахмат» – это проблема для Гладкова и для жителей Белгородщины, потому что «Ахмату» может понравиться там, если есть что брать», – объяснил Тимур Олевский.

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