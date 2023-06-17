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С головоломкой справится лишь бабушка: о чем говорят знаки на картинке

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  • 17.06.2023, 12:40
  • 2,532
С головоломкой справится лишь бабушка: о чем говорят знаки на картинке

На первый взгляд логика в этих «иероглифах» отсутствует.

Головоломки иногда кажутся нам такими легкими, но когда дело доходит до их решения, то все значительно сложнее, чем кажется.

Сайт glavred.info предлагает вам разобраться с очень увлекательной и необычной головоломкой. Вам нужно внимательно посмотреть на картинку и определить, о чем именно говорят эти знаки.

Вам нужно справиться с головоломкой всего за 30 секунд. Поговаривают, что разобраться с задачкой смогут лишь бабушки или люди, которые действительно умеют мыслить нестандартно.

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