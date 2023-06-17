Аналитики ISW раскрыли мотив передачи Россией ядерного оружия Лукашенко 1 17.06.2023, 12:50

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Москва реализует долговременный план.

Как сообщал сайт, вчера президент РФ Владимир Путин заявил что первые ядерные снаряды доставлены в Беларусь.

На этот факт обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Передача российского тактического ядерного оружия Беларуси является частью долговременных усилий Москвы по укреплению фактического военного контроля над Минском.

Как отмечают в Институте изучения войны, этот шаг Кремля вряд ли предвещает какую-либо эскалацию со стороны России.

Исследователи предполагают, что либо у Лукашенко отсутствует полная информация о контроле над процессом размещения ТЯО, либо это согласованная дезинформационная кампания, к примеру, для создания политического давления в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе и идущего контрнаступления ВСУ.

Ранее же РФ анонсировалась передача боеприпасов для применения штурмовиками Су-25 и ОТРК «Искандер». Вероятным же способом доставки назывался ЖД-транспорт.

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