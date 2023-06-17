Беспилотники атаковали нефтепровод «Дружба» рядом с границей Беларуси 17.06.2023, 13:31

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Массированный налет на станцию произошел в Новозыбковском городском округе.

Беспилотники самолетного типа атаковали участок магистрали нефтепровода «Дружба» в Брянской области РФ, недалеко от границы с Беларусью.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в ночь на 17 июня подразделения ПВО в Новозыбковском городском округе отразили атаку на нефтеперегонную станцию, уничтожив три дрона. Пострадавших и повреждений нет.

Нефтепровод «Дружба», который принадлежит «Транснефти», регулярно подвергается атакам с конца января. Тогда снаряд попал на территорию объекта, из-за взрыва возникли проблемы с электроэнергией.

В марте беспилотники четыре раза совершали налеты на нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков», сбрасывая на нее боеприпасы. Станция находится недалеко от границы России с Черниговской областью Украины. В компании утверждают, что в 2023 году она не эксплуатируется, а резервуарный парк стоит пустой.

10 мая представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил о «попытке теракта» на еще одном объекте «Дружбы» — наливном пункте «Брянск» в поселке Свень. Были обстреляны три пустые резервуара для хранения нефтепродуктов — на них нашли десятисантиметровые пробоины. Никто не пострадал.

Нефтепровод «Дружба» имеет две ветки: одна идет через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию, а другая — через Беларусь в Польшу, Германию, Латвию и Литву. Последняя западными странами сейчас не используется.

В ноябре 2022 года участок магистрали, проходящий по территории Украины, на время частично останавливался. В это же время Польша добивалась санкций ЕС в отношении северной ветки «Дружбы».

Евросоюз с 5 декабря 2022 года ввел эмбарго на импорт нефти из России по морю. Однако это ограничение не затрагивает нефтепроводную нефть. Такого исключения из санкций добивалась Венгрия, у которой нет доступа к морю. По данным правительства России, в 2022 году Будапешт получил по южной ветке «Дружбы» 4,9 млн тонн сырья.

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