Тука: Кремлевские элиты договорились отстранить Путина от власти 1 17.06.2023, 14:00

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В России появилась «третья сила».

В интервью «Главреду» экс-заместитель главы МинВОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука рассказал, почему на самом деле Путин захотел сделать санитарную зону в Украине, как российский диктатор променял россиян на военкоров, и для чего Россия спешит признать Керченский пролив своим.

- На встрече с российскими военными корреспондентами Путин заявил о создании «санитарной зоны» в Украине. Что имеется в виду?

- У нас с Путиным диаметрально противоположные взгляды на понимание того, что считать «санитарной зоной». Потому что сегодня его «жалкое подобие левой руки», Дмитрий Медведев, уже пояснил, что он полностью поддерживает президента РФ, который «одержал победу над НАТО», и санитарная зона будет проходить возле Львова. Что именно имел в виду Путин — трудно сказать, потому что этот тезис существенно отличается от общего контекста того бреда, который он наговорил в своем привычном контексте. В принципе, ничего сенсационного для себя я там не услышал — для меня это оказалось образцом того, как благодаря медиа строится мир параллельной реальности в российском информационном пространстве, и в России как таковой. То есть то, как удается реальные поражения подавать как победы. Например, Путин сообщил, что практически завершил процесс «освобождения Донецкой народной республики». Это при том, что сегодня оккупанты контролируют лишь 40 процентов территории Донетчины. Но у Путина этот процесс «практически завершен».

Мне очень понравился и его ответ относительно целей так называемой СВО, когда он коснулся вопроса демилитаризации, ответ был просто фантасмагорическим — мол, Украина уже не производит танков, а «леопарды» и все другое оружие у них западное, поэтому «демилитаризация» реализована. Вот такими тезисами Путин практически строил (и продолжает это делать) параллельную реальность, потому что через полчаса после этого интервью все центральные медиа РФ начали разбирать его на цитаты.

Пар из головы просто разрывает крышку, и все это влияет на так называемый глубинный народ, который, даже не зная что такое унитаз в доме, считает, что он — представитель «великого русского народа, который должен всех победить и обязательно победит».

- Так а все-таки, что именно в понимании Путина означает эта «санитарная зона»?

- Я дам очень осторожную трактовку, потому что этот тезис меня тоже удивил. Она диаметрально противоположна трактовке Медведева, и ни на какую санитарную зону на территории Украины никто никогда не согласится. Но сам факт того, что Путин заговорил об определенной демилитаризованной зоне, так называемой санитарной — это свидетельство того, что он начинает готовиться к вероятным переговорам. Например, могут быть идеи (это исключительно мое предположение) о заморозке войны в текущем виде и о том, чтобы предложить «третий вариант Минских договоренностей»: прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и тому подобное. Все это мы уже неоднократно проходили, и знаем, чем это заканчивается. Но мне кажется, что такой тезис от Путина, прозвучавший впервые — это намек на то, что Россия готова к очередному раунду переговоров. Возможно, это было не для внутреннего потребления, а больше направлено наружу, таким персонажам, как товарищ Си или Эрдоган, которые пытаются играть какую-то непонятную роль в, так сказать, миротворческом процессе.

Путин таким образом забрасывает сигнал о том, что с ним можно договариваться. Он уже не настаивает категорически на «Новороссии» и «Киеве за три дня», а хочет говорить о санитарной зоне.

- Где теоретически может проходить эта санитарная зона в понимании Путина —там, как об этом говорит Медведев, или там, где Россия еще может контролировать территорию?

- Конечно, о той территории, которую сегодня контролирует РФ. Между прочим, примерно последних пять дней не очень назойливо, но постоянно, с определенной периодичностью на федеральных помойных каналах РФ, у Соловьева, Попова и Скабеевой появляется тезис о необходимости остановить военные действия на текущем этапе. Мол, главное для России — не потерять завоеванные территории. Об этом говорил и легендарный персонаж «Йося», он же Евгений Пригожин, который тоже вбрасывал тезис об остановке «СВО», потому что для России сейчас главное — не потерять территории, которые они оккупировали.

- Видела мнение, что под санитарной зоной может подразумеваться захват северной части Черниговщины, Харьковщины и Сумщины. Медведев вообще начал мечтать о такой санитарной зоне во Львове. Чего Путин хочет этим достичь — для чего ему это нужно, кроме заморозки войны — может ли здесь быть какая-то дополнительная цель?

- С моей точки зрения, сейчас генеральная линия путинской команды заключается в следующем. Во-первых, надо зафиксировать «достигнутые успехи», потому что ситуация для российских вооруженных сил выглядит довольно, как говорит Скабеева, тревожной. Во-вторых, надо добиться прекращения огня и начала совершенно неопределенных резиновых переговоров, которые могут длиться годами. В-третьих, надо эти достижения еще и удачно продать «глубинному русскому народу». Эти три тезиса фактически и соответствуют вбросу, который сделал Путин о создании демилитаризованной зоны. Но понятно, что при текущих обстоятельствах Украина никогда не согласится на то, чтобы такая зона была создана на ее территории. Я надеюсь, что и высшее политическое руководство Украины это понимает. Но здесь Кремлем могут быть применены рычаги влияния на своих, так сказать, союзников — руководство Турции, Бразилии, Китая, в определенной степени Индии, Римо-католической церкви, Индонезии, то есть тех людей, которые пытаются таким образом играть роль внешних «миротворцев» относительно позиций коллективного Запада, который поддерживает Украину в стремлении одностороннего восстановления контроля над своей территорией. Именно для них и высказывается такая позиция России — мол, смотрите, Путин готов к переговорам, войну надо остановить любой ценой.

- А если Запад на эти уговоры Путина не пойдет, может ли он тогда задействовать сценарий с повторным наступлением на Киев? Ведь россияне пытаются усиливаться и в Брянске, и к Лукашенко перебрасывают технику и тот хвастается тем, что к нему перебрасывают ядерное оружие. Может ли Путин зайти с той стороны, если к нему не прислушаются?

- Когда я смотрю на Лукашенко и его идиотские тезисы об атомных бомбах, о которых он «не просто мечтал, а требовал», у меня сразу перед глазами возникает известная иллюстрация к барону Мюнхгаузену, где он летит на ядре. Это приблизительно то же, что несет Лукашенко о «великих и спасительных атомных бомбах». Этот «председатель колхоза» не может не понимать, что хоть это оружие расположено на его территории, это не является свидетельством того, что он им владеет и распоряжается. Это лишь дополнительная опасность для самой Беларуси, ибо в случае чего удар будет нанесен именно по местам расположения этого оружия, причем ядерным оружием. Но бог с ним, с тем придурком.

Что касается нашей северной границы, то здесь я буду довольно осторожен. У меня есть определенная информация, что на территории Беларуси осуществлено накопление военной техники в большом количестве. По моим данным, оно общим количеством соответствует двум кадровым дивизиям, но без личного состава. В принципе, для задействования этих пока металлических подразделений для активных боевых действий, достаточно его всего за несколько часов наполнить личным составом. Способна ли Россия это осуществить быстро? Да, способна, на это не надо закрывать глаза. Эта информация известна и нашему Генштабу, и ГУР, поэтому я надеюсь, что определенные меры безопасности нами на границах с Беларусью приняты. Поэтому надо следить, но каких-то панических настроений относительно того, что завтра с севера могут ударить, нет.

- Когда Путин гипотетически мог бы к этому прибегнуть? Если он, например, видит, что украинское контрнаступление достигает цели и у него все сыплется, может ли он тогда это сделать?

- Мне трудно предугадать действия такой неуравновешенной и плохо информированной персоны, как Путин, ведь, например, его показания о почти «освобождении ДНР» — это показатель того, что он не владеет объективной информацией. Потому что делать такие заявления публично только при 40 процентах контроля территории — это полный бред. Но он это делает, и ожидать каких-то логических действий от этого человека мне трудно. Потому что довольно часто мы совершаем ошибку, пытаясь предоставить логические объяснения действиям России. В огромном количестве случаев эти действия обусловлены рефлексией, а не здравым смыслом или какой-то логикой поведения. Способен ли он на это? Да, способен. Так же как и в случае угрозы значительных потерь со стороны российской регулярной армии, например, на востоке Украины, или возникновения там «котлов», он способен пойти на подрыв Запорожской АЭС. И к этой мысли меня подводят действия, которые совершили русские в отношении Каховской ГЭС. С моей точки зрения, это была та граница, которая стерла любые тормоза, которые мы представляли себе относительно врага. Потому что вроде бы казалось, что они — нелюди, людоеды, но ведь в них должно было бы что-то быть, на что они не способны, потому что они же люди. А оказывается, что ничего такого нет — они способны на все. Поэтому нужно готовиться к любым поступкам этих нелюдей и быть к ним готовыми.

- Кстати, мы с вами в начале говорили о выходе Путина к челяди. Для чего он был нужен через полтора года после вторжения — какова цель?

- Путин отменяет довольно популярное в РФ мероприятие — прямая линия с народом. Вместо этого он приглашает военкоров с реально огромной аудиторией. Я утром посмотрел данные об аудитории наиболее популярных персонажей, у трех из которых по миллиону, у одного — три миллиона подписчиков. То есть это действительно люди, информация которых потребляется.

Для чего он это делает? Абсолютно трезво надо понимать, что тем людям, которые вернулись два-три часа назад с «нуля», рассказывать о происходящем на фронте — это полный бред. Это они Путину могут рассказать, что там происходит, а не наоборот. А вместо этого Путин им это рассказывает и то, как надо освещать события на фронте с точки зрения глобальной кремлевской политики.

В принципе, фактически этим единоличным выступлением, потому что интервью это нельзя назвать. Это была больше лекция «для мальчиков и девочек», которые были заранее подготовлены к этому шоу и поэтому не задавали никаких неудобных вопросов. И через них, фактически, произошла мощная ретрансляция мнения первого лица РФ, которого граждане не слышали с начала войны. Таким образом, используя этих блогеров, корреспондентов (называйте их, как хотите) была сделана подмена понятий от открытого общения с «глубинным русским народом».

- То есть из этого можно сделать вывод, что Путин реально его боится?

- Да. Между прочим, интересно извне наблюдать, как сейчас происходят события внутри окружения Путина. Я имею в виду сочетание усилий, с одной стороны, Пригожина, который примерно две-три недели назад принципиально изменил свою риторику. Он уже не хаит конкретно Шойгу или Герасимова, а вооруженные силы РФ вообще. И это началось со случая, когда он начал хаить 72 бригаду, которая отступила с окраин Бахмута, и этот тренд остается у него неизменным. Последний его тезис о том, что из двух тысяч российских генералов должно остаться 180-200, а из остальных надо создать генеральский полк и бросить на «ноль». Таким образом он влияет на свою аудиторию, которую можно назвать термином «Z-патриотов», то есть абсолютно зашаренных людей с интеллектом на уровне отсутствующего туалета. По разным оценкам, количество таких «клиентов Пригожина» довольно существенное, до 15 процентов в России. Параллельно с этим состоялось довольно неожиданное выступление Затулина. Напомню, это депутат Госдумы, заместитель секретаря комитета стран СНГ. Этот персонаж много лет возглавлял Институт стран СНГ, и это человек, который с первых дней распада СССР делал все возможное, чтобы разрушить государственность Украины, Грузии, Молдовы и других бывших республик СССР, не признавая их права на существование как независимых государств. И Затулин во время конференции «Какая Украина нам нужна?"(хотя кто их вообще спрашивает) довольно резко оборвал всех присутствующих, которые пытались его остановить, и задал риторический вопрос: какие цели ставили власти России, а именно Путин во время объявления «СВО"?

Надо понимать расклад сил внутри самой России. Если аудитория Пригожина — это люди с IQ на уровне плинтуса, то у Затулина это в подавляющем большинстве профессиональные бюрократы. Это та серая масса, на которой держится власть. И если такой медийный человек, как Затулин, начинает вбрасывать подобные тезисы, то с моей точки зрения это — свидетельство того, что параллельно с пригожинской аудиторией наносят удар и по провластной бюрократии. Это два параллельных трека, которые, фактически, бьют в одну цель, но рассчитаны на разную аудиторию, чтобы донести эту точку зрения. Поэтому я с удовольствием наблюдаю за развитием событий. Сюда можно добавлять дуэль между Пригожиным и Кадыровым, которая лежит в этом же контексте, а также приказ Шойгу о вступлении добровольческих подразделений в ряды Вооруженных сил РФ, на что Пригожин дал свойственный ему ответ.

Поэтому все эти события внешнему наблюдателю были бы очень интересны, если бы не война. Но сейчас это любопытство в первую очередь обусловлено действиями российской армии. И все эти события, которые я перечислил, очень существенно бьют по боеспособности армии РФ. Имеется в виду не вооружение, а способность человеческого ресурса выдерживать ту нагрузку, которую выдерживает любой военнослужащий в зоне боевых действий. Поэтому мы сейчас и наблюдаем увеличение попадания в плен российских военнослужащих в ВСУ. И я бы хотел, чтобы этот процесс продолжался, потому что чем больше, тем лучше для нас.

- А кому, кстати, может быть выгоден вброс таких тезисов в публичное пространство РФ? Потому что они все против Путина.

- Если обобщить, это может быть выгодно тем высокопоставленным чиновникам (я предполагаю, что имена этих людей очень известны), которые стоят прямо за спиной Путина. Но их тезис заключается в следующем — Путин ведет страну к пропасти, и надо остановиться, потому что иначе России может быть труба. Каким образом можно сейчас остановиться? Исключительно замораживанием конфликта. В этом сейчас и заключается идея, которую Пригожин прямо озвучил, когда заявил о необходимости завершения «СВО», а Затулин плавно подвел к тому, что ни одной из объявленных целей мы не достигли, поэтому не надо дуть в трубы. Поэтому мне кажется, что есть какое-то количество людей. Никто не знает их точного количества, хотя судя по тезисам, которые разрешено озвучивать Пригожину и из смелости Затулина, эти люди очень влиятельны. Потому что если им разрешается это делать, и никакого наказания они за это до сих пор не понесли, соответственно, они имеют кураторов, которые гарантируют им безопасность. Несмотря на то, что некоторые тезисы абсолютно противоречат тезисам Путина.

- То есть это такое молчаливое согласие на то, что Путина пора отстранять от должности?

- Да, это определенные признаки того, что в России существует так называемая третья сила. Это не либеральные демократы, не какие-то там «Z-патриоты». Условно говоря, это третья сила, которая является достаточно мощной, которая представлена во властных кругах, финансовых кругах. И она заинтересована в том, чтобы остановить безумие, которое начал Путин. Вместе с тем, надо понимать, что вести с этой третьей силой разговоры о возвращении суверенитета для всей территории Украины, возмещении и репарации, признании военных преступлений РФ бессмысленно. Они на это не пойдут. Но эта сила выступает за сценарий заморозки конфликта.

- Накануне в России заявили о денонсации соглашения по Азовскому морю и Керченскому проливу. Свидетельствует ли это о том, что РФ на бумаге пытается сделать из этих водоемов внутренние - для чего ей это?

- Так оно и есть, тут нечего гадать. Ведь в Конституцию РФ были внесены изменения, согласно которым фактически все побережье Азовского моря — это территория России, как они их называют «вновь приобретенные территории». Соответственно, если посмотреть на географическую карту с теми бредами руководителей Кремля, то происходит то, что Азовское море — это внутреннее море РФ, а Керченский пролив вообще их частная собственность. Каким-то образом реагировать на это не имеет никакого смысла, потому что это просто продолжение той политики, которую демонстрирует Россия с первого дня полномасштабного вторжения.

- Последнее, что хотела уточнить про Пригожина. Идет ли речь о том, что Кремль пытается его каким-то образом устранить из публичного пространства и дискредитировать?

- Мы довольно часто допускаем большую ошибку, когда считаем, что Кремль — это что-то единое и монолитное. Недаром существует выражение о «башнях Кремля». Поверьте, я этим вопросом занимаюсь с 2015 года, и это не какие-то выдумки или легенды — существуют огромные постоянные противоречия и противостояния. Например, между ФСБ и Главным управлением Генштаба. Пригожин в начале боевых действий получил мощную пощечину от главного управления Генштаба РФ, когда его с «вагнеровцами» отстранили от боевых действий. И в течение длительного срока его не было нигде. Более того, Пригожин жаловался: «ну возьмите нас, мы тоже хотим». Но после того, как новосозданное подразделение ГШ вместо Пригожина под названием «Редут», задачей которого было осуществление террористических актов в Киеве (даже говорят, что именно бойцам этого «Редута» было поручено физическое уничтожение политического руководства Украины во главе с президентом) получили тут полный провал и на 95 процентов были физически уничтожены, они были вынуждены снова вернуться к фигуре Пригожина. Было совершенно понятно, что это нравится далеко не всем. И когда через довольно короткий промежуток времени Пригожин начал в публичном пространстве вести себя неожиданно независимо, это еще больше настроило против него руководство российской армии. Поэтому обострение противостояния между различными группами влияния, как и существование тактических союзов в коротком промежутке времени абсолютно нормальное для этого притона гадюк, которое называется «Кремль». На самом деле там, как в высказывании: «Каждый друг прокусить готов спасательный круг».

- Если говорить о тех разборках между «башнями Кремля», когда, учитывая ситуацию с контрнаступлением и провалами РФ на фронте, все может выйти из-под контроля и перерасти во что-то серьезное?

- Во-первых, я абсолютно убежден в том, что с самого начала существует непубличный диалог между условно руководителями коллективного Запада, в первую очередь, с представителями спецслужб США, но так же это может происходить с руководителями ведущих европейских государств по экономической состоятельности — Францией и Германией со стороны финансовых врагов России (олигархами). В этом нет ничего удивительного, потому что непосредственно эти персоны первыми подверглись удару от коллективного Запада за действия Путина. Любой человек, каких бы взглядов он ни придерживался, будет очень болезненно реагировать на подобные удары. Тем более, что она сама себя может даже и не отождествлять с действиями собственного патрона. По некоторым перехватам телефонных разговоров мы уже видели, что далеко не все «кошельки» РФ соглашаются с такими действиями Путина и их поддерживают.

Думаю, такой диалог между Западом и влиятельными людьми продолжается за кулисами и утаённо, потому что вполне могу предположить, что в случае огласки мощные финансовые персоны могут быть мгновенно уничтожены Россией, потому что они слишком много знают. Вместе с тем, насколько быстро может произойти [потеря контроля], говорить сложно. Пока что я не вижу объективных причин к тому, чтобы опимистично утверждать о возможности успешного антикремлевского мятежа. Что касается возможности народной революции, то это вообще с моей точки зрения бред. На это россияне совершенно не способны. Недаром один из «правильных» россиян на замечание собеседника о том, что после падения рубля, провала бюджета и тогда народ выйдет, сказал, что никуда он не выйдет. Выходят в Украине, Грузии, а во времена кризиса единственное, на что способен народ России — на увеличение потребления водки. Поэтому ожидать каких-то действий от россиян — бесполезно, а вот относительно переворотов внутри элит надежды есть, но насколько они реалистичны и при каких обстоятельствах могут быть реализованы, у меня такой информации нет.

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