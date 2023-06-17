Банки точно не лопнут: как правильно закатывать огурцы 1 17.06.2023, 14:12

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Хитрости, которые помог сберечь запасы до зимы.

Консервация — популярный метод сохранения огурцов. Однако из-за неправильного проведения процесса банки могут лопнуть, пишет uaportal.com.

Правильный способ консервации огурцов

Заливайте банку приготовленным раствором до краев во избежание доступа воздуха. В противном случае это может привести к быстрому размножению бактерий.

Одна из частых причин попадания воздуха в закрутку — проблемы с закаточной машинкой. Из-за чего крышки недостаточно герметично закрываются и заготовка может испортиться. Чтобы проверить герметичность, достаточно перевернуть готовую закрутку вверх ногами и наблюдать, не появятся ли пузыри.

Причинами ухудшения качества огурцов могут быть также нарушения в технологии приготовления рассола или маринада. Если у них отсутствуют основные консерванты — соль, сахар и уксус - огурцы со временем могут испортиться.

Имеет значение и сам огурец. Не рекомендуется убирать урожай в дождливую погоду, а перед началом консервации необходимо замачивать огурцы в воде в течение 3 часов и тщательно промывать их.

Нарушение технологии стерилизации банок может приводить к остатку микроорганизмов на внутренних стенках. Даже если стерилизация проводится правильно, задержка в укладке заготовок внутрь банок может повлечь за собой явление бактерий на поверхности.

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