закрыть
17 июня 2023, суббота, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полк Калиновского раскрыл место, куда Лукашенко свозит ядерное оружие

4
  • 17.06.2023, 14:29
  • 6,934
Полк Калиновского раскрыл место, куда Лукашенко свозит ядерное оружие

Указана конкретная точка на карте.

Полку Калиновского слили координаты ядерного оружия, которое, по словам Путина, Лукашенко уже начал получать от России.

Как сообщает информатор полка Калиновского, проходящий службу в ВС РБ, российское тактическое ядерное оружие будут хранить в Осиповичах.

Причем в своем посте Полк указывает на конкретное место в городе.

Для охраны арсенала якобы осуществляется передвижение С-400 к заданной точке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мама скоро вернется
Мама скоро вернется Ирина Халип
Начальнику потопа требуется брод
Начальнику потопа требуется брод Владимир Халип
В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох
Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина