Полк Калиновского раскрыл место, куда Лукашенко свозит ядерное оружие

Полк Калиновского раскрыл место, куда Лукашенко свозит ядерное оружие4
- 17.06.2023, 14:29
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Указана конкретная точка на карте.
Полку Калиновского слили координаты ядерного оружия, которое, по словам Путина, Лукашенко уже начал получать от России.
Как сообщает информатор полка Калиновского, проходящий службу в ВС РБ, российское тактическое ядерное оружие будут хранить в Осиповичах.
Причем в своем посте Полк указывает на конкретное место в городе.
Для охраны арсенала якобы осуществляется передвижение С-400 к заданной точке.