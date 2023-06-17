Полк Калиновского раскрыл место, куда Лукашенко свозит ядерное оружие 4 17.06.2023, 14:29

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Указана конкретная точка на карте.

Полку Калиновского слили координаты ядерного оружия, которое, по словам Путина, Лукашенко уже начал получать от России.

Как сообщает информатор полка Калиновского, проходящий службу в ВС РБ, российское тактическое ядерное оружие будут хранить в Осиповичах.

Причем в своем посте Полк указывает на конкретное место в городе.

Для охраны арсенала якобы осуществляется передвижение С-400 к заданной точке.

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