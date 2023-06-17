«Бежали все, но не все успели»: пленный москвич рассказал о прорыве фронта ВСУ 4 17.06.2023, 14:33

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Мобилизованный из российской столицы поделился впечатлениями об украинском контрнаступлении.

Бойцы 47-й ОМБр ВСУ «Магура» в ходе контратаки взяли в плен мобилизованного из Москвы.

Он был сильно впечатлен боем против украинских солдат.

Кадры допроса доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Оккупант воевал в составе 1430-го полка, 3-й мотострелковой роты, 2-го взвода, 2-го отделения ВС РФ. Мобилизован был еще осенью минувшего года. Во время обучения им обещали командиры, что на передовую бросать не будут. Это оказалась ложью.

«На один день нас привезли и сказали подменить. А потом сказали: будет наступление ВСУ. И оно наступило. Нас сначала артиллерия обстреляла, а потом ваши ребята зашли. Я увидел, что гранаты начали закидывать… Я убежал! Не успел - меня подстрелили. Все бежали, все отступать хотели, все хотели жить, но не успели. Тут страшно, очень страшно! Настолько было страшно, что я просто автомат бросил, побежал в кубрик, и меня подстрелили. А потом был звук техники, начала стрелять… Одного разорвало сразу, он вылез посмотреть в тепловизор… Никакой помощи от наши командиров не было, ни эвакуации… Многие ребята лежат «200-ми». Почти 20 человек, я думаю. Если не больше», - рассказал российский «мобик».

Он уточнил, что в ходе боев потери его роты составили более половины личного состава. Пожаловался он на «скотское» отношение со стороны командиров.

«Когда мы поехали сюда в Украину, у нас отняли телефоны. Нас как скотов, как собак выкинули сначала на одну посадку. Мы ходили как чуханы: помыться нельзя, воды нет, обеспечения никакого не было… Командир батальона продавал отпуска, вырубал леса, продавал. Командир роты общается с подчиненными, как со свиньями. Мой товарищ что-то немного накосячил, так он достал пистолет и начал стрелять ему в ноги. Постоянно оскорбления. Командир говорит: «Если вы будете отходить назад, я буду вас стрелять, убивать»... Я ничтожество, пешка», - констатировал россиянин.

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