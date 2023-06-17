Под Лепелем задержали владельца агроусадьбы и известного музыканта 17.06.2023, 14:43

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Ранее у мужчины проводили обыск, но ничего не нашли.

Силовики Лепельского района задержали музыканта, культурного деятеля и общественного активиста Василия Шкиндера, владельца агроусадьбы «Полсвиж», расположенной в деревне Большой Полсвиж недалеко от райцентра, сообщает «Витебская весна».

По информации правозащитников, Шкиндера задержали еще 13 июня, 14-го судья Лепельского районного суда Наталья Сушко арестовала его на 15 суток. На каком основании и по какой статье — неизвестно.

Ранее у мужчины проводили обыск, но ничего запрещенного не нашли.

Василий Шкиндер известен далеко за пределами своего района как энтузиаст белорусской традиционной культуры, собиратель фольклора. В своей усадьбе он создал музей истории и сельского быта, проводит народные обряды. Также Василий известен своей игрой на волынке, которую сам воссоздал по единственному на Лепельщине экземпляру этого инструмента, хранящемуся в краеведческом музее.

В своей усадьбе Шкиндер не только принимает гостей, но и проводит культурные мероприятия — пленэры, мастер-классы ремесленников, выставки. Ежегодно он проводил разрешенный властями фестиваль «Жнівень», куда съезжались художники, ремесленники, музыканты.

В 2017 году агроусадьба «Полсвиж» стала лучшей на республиканском конкурсе в номинации «Хранитель традиций». О Василии Шкиндере неоднократно писали государственные СМИ.

Напомним, на этой неделе в Пружанском районе задержали владелицу агроусадьбы «Стулы» Ларису Быцко, которая также занималась популяризацией белорусской традиционной культуры. Ее арестовали на 15 суток. В ходе налета силовиков на усадьбу были задержаны и другие люди.

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