Под Лепелем задержали владельца агроусадьбы и известного музыканта
- 17.06.2023, 14:43
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Ранее у мужчины проводили обыск, но ничего не нашли.
Силовики Лепельского района задержали музыканта, культурного деятеля и общественного активиста Василия Шкиндера, владельца агроусадьбы «Полсвиж», расположенной в деревне Большой Полсвиж недалеко от райцентра, сообщает «Витебская весна».
По информации правозащитников, Шкиндера задержали еще 13 июня, 14-го судья Лепельского районного суда Наталья Сушко арестовала его на 15 суток. На каком основании и по какой статье — неизвестно.
Ранее у мужчины проводили обыск, но ничего запрещенного не нашли.
Василий Шкиндер известен далеко за пределами своего района как энтузиаст белорусской традиционной культуры, собиратель фольклора. В своей усадьбе он создал музей истории и сельского быта, проводит народные обряды. Также Василий известен своей игрой на волынке, которую сам воссоздал по единственному на Лепельщине экземпляру этого инструмента, хранящемуся в краеведческом музее.
В своей усадьбе Шкиндер не только принимает гостей, но и проводит культурные мероприятия — пленэры, мастер-классы ремесленников, выставки. Ежегодно он проводил разрешенный властями фестиваль «Жнівень», куда съезжались художники, ремесленники, музыканты.
В 2017 году агроусадьба «Полсвиж» стала лучшей на республиканском конкурсе в номинации «Хранитель традиций». О Василии Шкиндере неоднократно писали государственные СМИ.
Напомним, на этой неделе в Пружанском районе задержали владелицу агроусадьбы «Стулы» Ларису Быцко, которая также занималась популяризацией белорусской традиционной культуры. Ее арестовали на 15 суток. В ходе налета силовиков на усадьбу были задержаны и другие люди.