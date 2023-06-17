Путин накормил гостей международного форума украденной в Украине черешней 5 17.06.2023, 14:53

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Позор главы Кремля попал на фото.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, страна-агрессор на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге еще раз продемонстрировала всему миру свои захватнические действия в отношении украинского народа.

Как сообщает «24 канал», гостей форума угощали черешней, которую оккупанты украли в украинском Мелитополе. Примечательно, что на упаковке с ягодами красовалась надпись «выращено в России».

Кроме того, на форуме были представлены стенды с оккупированными территориями Украины. Как говорится в материале, организаторы мероприятия явно гордятся «трофейным» украинским урожаем и всячески стараются это продемонстрировать.

Форум и его значение для агрессора

Санкт-Петербургский международный экономический форум – ежегодное российское деловое событие для сектора экономики, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и под эгидой президента России с 2006 года. Ежегодно в форуме принимали участие более 10 000 человек из более 120 стран.

В этом году, на фоне вторжения в Украину, Россия достаточно странным образом демонстрировала миру свою «мощь»: российские десантники развлекали публику цирковыми номерами.

Президент РФ Владимир Путин не только традиционно прибыл на мероприятие, но и потребовал, чтобы во время форума мобильная связь была отключена во избежание возможных атак беспилотников.

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