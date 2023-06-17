«Это всегда был непростой поселок» 17.06.2023, 15:01

Как живут на дачах под Минском, где построил дом Василь Быков.

В конце мая к дачникам пришли радостные вести — в Беларуси был подписан указ о садоводческих товариществах. Помимо перевода дачных электросетей на баланс государства, документом определен и порядок принятия решения о включении территории СТ в черту населенного пункта. Отметим, что до указа такая возможность также существовала, но пользовались ей не часто.

Журналисты realt.by решили съездить в агрогородок под Минском, который когда-то был дачным поселком, а также поговорить с экспертом о перспективах перевода СТ в деревню.

«Места здесь великолепные»

Большинство дачных поселков под Минском появилось в годы Советского союза. Тогда минчанам от заводов, фабрик или творческих объединений выделяли участки для коллективного садоводства. Какими были те дачи — многие помнят. Летний домик без отопления, грядки и сезонная вода. Первые коттеджи со всеми удобствами на месте старых дач стали появляться в 90-х годах. За прошедшие десятилетия некоторые товарищества (из тех, что ближе к Минску) превратились в полноценные коттеджные поселки. Правда, с невозможностью получить постоянную регистрацию и оплачивать коммунальные услуги по субсидируемым ценам. Решить эти проблемы можно было только присоединением дач к населенному пункту. Довести сложную процедуру до конца удалось немногим. Дачные поселки Ждановичи-1 и Ждановичи-6 Минского района — в числе везунчиков.

Эти дачи стали частью агрогородка Ждановичи в 2010—2012 годах. Весь процесс длился не менее трех лет: некоторым жителям пришлось перестраивать и реконструировать свои дома, чтобы они соответствовали новым требованиям. В итоге, непростую процедуру перехода смогли преодолеть более 125 дворов.

Мы подъезжаем к дачам со стороны дома-интерната для престарелых и инвалидов «Исток» и слаломного канала. Несмотря на присоединение к агрогородку, дачи все равно остаются отрезанными от большого соседа участками леса. Для того чтобы гости и жители не заблудились, на подъезде к коттеджам установлена план-схема. Интересно, кстати, что многочисленные улицы товарищества с названиями «Лесная», «Центральная» и тому подобные заменили на одну 6-ю Дачную улицу.

За табличкой «Ждановичи» можно заметить и ближайшую к дачам остановку — от нее до крайнего дома около 500−700 метров. Правда, согласно вывешенному расписанию, транспорт тут ходит не очень часто. В общем, к загородным домам по-прежнему удобнее добираться на автомобиле.

Въезжаем на территорию Ждановичей-6. Освоение данной территории началось в 50−60-х годах. Надо сказать, что жители тут никогда не были простыми, а дачи с самого начала отличались от типовых. Просторные (по сравнению с обычными 5−6 сотками) участки в сосновом лесу под Минском получали люди искусства, спортсмены, писатели, художники.

Несколько дач прошлого века сохранились и до наших дней. Конечно, первоначальный вид домов изменился, многие перестроились, но наметанный глаз безошибочно определит старожилов по остекленным верандам, ставням и замысловатому декору.

Впрочем, большую часть территории в сосновом бору сейчас занимают солидные коттеджи. По ним, кстати, можно легко изучать современную архитектуру. Во всяком случае, скучных прямоугольных блочных домов, которыми застроены все окраины Минска, вы тут точно не найдете. Каждый дом в бывших Ждановичах-6 — шедевр, который хочется внимательно рассмотреть со всех сторон.

Едем дальше и отмечаем отличные дороги. Позже выясним, что многое тут делали сами жильцы. Также видим на заборах желтые таблички — газ у жителей поселка есть.

Кстати, в этих же местах находится музей писателя Василя Быкова. После смерти мэтра белорусской литературы его вдова передала дом государству и на бывшей даче Василя Владимировича сделали сезонный музей (работает с мая по сентябрь). Замечаем, что он открыт и спешим пообщаться. Сотрудницы, которые греются на лавочке у входа, рассказывают, что Василь Быков взял участок в товариществе в 1982 году, а в 1985 году — построил этот дом.

− Это всегда был непростой поселок. По соседству здесь тоже находились дома известных людей. Рядом − дача композитора Игоря Лученка, там — спортсменки Марии Иткиной, дальше — художника Михаила Савицкого, писателей Ивана Мележа и Ивана Шемякина, драматурга Александра Петрашкевича. Там академик жил, вот здесь − певец. В общем, вся творческая и техническая интеллигенция рядом.

− А удобства тут были?

− Ну, у Быкова в доме была и канализация, и электричество. Только что вода была сезонной, как и у всех.

− Что изменилось, когда эти дачи стали частью агрогородка?

− Что такое садовое товарищество? Это некое самоуправление, устав, председатель и так далее, а агрогородок − это уже прописка, уборка дорог, централизованный вывоз мусора. Сейчас тут многие живут круглый год. Места здесь великолепные. Тихо, спокойно, ну пока траву не косят. Старых дач поблизости осталось уже немного. Наследники продают их потихоньку, а новые хозяева уже перестраивают простые домики в коттеджи.

Женщины говорят, что часть дорог тут проложили еще во времена дачного поселка. Была инициативная группа, которая все это организовала.

Мы продолжаем свой путь и доходим до берегов водохранилища Крыница. Коттеджи в этой части поселка еще более шикарные.

«В СТ ты зависишь от председателя, не можешь прописаться, а в деревне все это отрегулировано законом»

О перспективах присоединения садовых товариществ к населенным пунктам мы поговорили с архитектором Антоном Гарустовичем − основателем архитектурной компании «Аверса-групп», а в прошлом — главным архитектором Минского района.

− Что касается Ждановичей-1 и -6, то я помню, что решения по ним принимались не за один раз. Многие вопросы там тянулись несколько лет, и каждый из них приходилось урегулировать отдельно. Вообще, основная проблема перевода садовых товариществ в деревни состоит в том, что проектировались все СТ еще по советским нормам. Начиная от ширины проездов и заканчивая нагрузкой на электросети. Раньше как было? Какое-то предприятие по согласованию с районом получило землю и нарезало его на участки для ведения коллективного садоводства. Далее кто-то поставил вагончик, кто-то − сарай, кто-то яблони посадил, а кто-то и нормальный дом возвел. Как это все привести к современным градостроительным нормам?

− А какие бонусы стоят на кону? Что, в итоге, получат жители СТ, если их присоединят к ближайшему населенному пункту?

− Бонусов много. Во-первых, подрастет стоимость их земли. Потому что одно дело − товарищество, где ты зависишь от председателя, не можешь прописаться и не имеешь нормальных коммуникаций, а другое — полноценный населенный пункт, где все отрегулировано законом. Второе − доступ к коммуникациям и оплата счетов по субсидируемым тарифам. Третье — более четкое законодательство. Вы знаете, что такое садовые товарищества? Это же постоянные скандалы: то выборы председателя, то ругань по поводу сборов, то спор с соседом на тему «не там забор поставил». Я про этот бардак знаю конкретно из своего опыта — в СТ постоянно кто-то с кем-то ссорится, что-то делит. К примеру, в садовом товариществе сосед может что-нибудь построить на границе с вашим участком, а вы ничего ему не сделаете (если это не прописано в правилах). А если у вас дом в обычном населенном пункте, то тут уже действуют строительные нормы, нарушать которые нельзя.

− Активизируется ли перевод СТ в деревни в связи с новым указом (там прописан только порядок голосования членов товарищества)?

− Я думаю, что это правильное направление — особенно для тех товариществ, где есть полноценные дома. Люди там смогут в полном объеме пользоваться всеми правами, да и ликвидность таких дач повысится. Другое дело, что процесс перевода товариществ в населенные пункты вряд ли будет быстрым. Представьте, в каждом СТ по 10−15 улиц с непонятными проездами, непонятно какой электрикой, с какой канализацией. И это только инженерные вопросы. А ведь юридических моментов тоже много — где граница, какой сосед и куда забор незаконно передвинул. Чтобы привести все это к нормам — понадобится не один год. За чей счет СТ будут проходить этот путь? Скорее всего − за счет жителей самих садовых товариществ.

Что продается в бывшем дачном поселке в Ждановичах?

Сейчас на 6-й Дачной улице продается 3 дома.

Самый недорогой вариант — дачный домик 1999 года постройки. На участке в 7,5 соток имеется большое количество разнообразных построек, которые будущий владелец может снести и построить полноценный дом. Если же грандиозных строек не планируется, то можно сделать реконструкцию кирпичного дома. Из коммуникаций есть электричество и вода, газ идет рядом по улице, канализации нет.

Стоимость — 109 тысяч долларов.

Следующий дом — полноценный коттедж с пятью комнатами. В доме сохранено аутентичное печное отопление, что придает дому особую уникальность и изысканность. Также есть газ, вода и канализация. В доме с участком в 12 соток все готово для проживания − есть мебель, бытовая техника, кухня. Ванная комната укомплектована набором сантехники и бытовой техники.

Коттедж расположен в уникальном месте в окружении популярных зон отдыха. Желающие смогут насладиться солнечными и воздушными ваннами на пляже, до которого 20 минут пути. Расстояние до Минска составляет 2 километра с удобным выездом на МКАД.

Стоимость — 239 тысяч долларов.

Еще один вариант — небольшая 32-метровая постройка на шикарном участке с лесом в 11 соток. Автор объявления пишет, что газ и вода тут центральные, до МКАД — всего 500 метров, а до пляжа − 900. Есть возможность покупки соседнего участка.

Стоимость — 300 тысяч долларов.

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